Jürgen Klopp (52) heeft zijn contract bij Liverpool met twee jaar verlengd tot 2024. Dat maakte de Engelse topclub vrijdag bekend.

In augustus liet Klopp nog een ballonnetje op dat hij wel eens zou kunnen vertrekken wanneer zijn contract verliep in 2022. Een sabbatical, daar had hij eigenlijk wel zin in. Maar nu blijkt dat de Duitser daar voorlopig toch niet aan denkt of er alleszins nog twee jaar langer mee wil wachten, want hij verlengde zijn contract tot 2024.

De Duitser zit sinds oktober 2015 op de bank bij de Reds. Daarvoor was hij zeven seizoenen trainer van Borussia Dortmund.

Klopp leidde Liverpool vorig seizoen naar eindwinst in de Champions League. Een jaar eerder verloren de Engelsen de finale tegen Real Madrid.

Een Engelse titel kon Klopp de Liverpoolsupporters nog niet schenken. Vorig seizoen bleek Manchester City net te sterk (98 tegen 97 punten). Mogelijk komt het er dit seizoen wel van. Na zestien speeldagen heeft Liverpool een comfortabele voorsprong van 8 punten op eerste achtervolger Leicester City. Uittredend kampioen Manchester City volgt al op 14 punten.

In de Champions League stootten de Reds vlot door naar de achtste finales, na onder meer twee keer winst tegen KRC Genk (1-4 en 2-1).

"Deze club is zo'n goeie omgeving. Ik kan mij niet inbeelden dat ik hier zou weggaan", reageert Klopp, de sportieve baas van Divock Origi. "Voor iemand die in het voetbal wil werken in een omgeving waar de organisatie op z'n best is - vanaf de steun van de supporters tot de visie van de eigenaars - bestaat er geen betere plek dan hier."