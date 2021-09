PSG kan zaterdag in het competitieduel tegen Montpellier geen beroep doen op Lionel Messi. De Argentijnse sterspeler is nog niet hersteld van zijn knieblessure die hem woensdag al het duel tegen Metz kostte.

PSG laat op zijn website weten dat de 34-jarige Messi 'vandaag heeft hervat volgens het gezondheidsprotocol dat is voorzien'. Zondag wordt zijn toestand opnieuw geëvalueerd.

Bij PSG kruist men de vingers dat de steraanwinst fit geraakt voor de clash in de Champions League met Manchester City, volgende week dinsdag in het Parc de Princes. In de eerste groepsmatch bleven Messi en co steken op een 1-1 gelijkspel op het veld van Club Brugge.

PSG vermeldt verder dat de Italiaanse middenvelder Marc Verratti (knie) zondag in principe de groepstraining hervat. De Spaanse centrale verdediger Sergio Ramos (kuit) zet zijn individuele revalidatie op het terrein verder. Beiden ontbraken al tegen Club.

PSG laat op zijn website weten dat de 34-jarige Messi 'vandaag heeft hervat volgens het gezondheidsprotocol dat is voorzien'. Zondag wordt zijn toestand opnieuw geëvalueerd. Bij PSG kruist men de vingers dat de steraanwinst fit geraakt voor de clash in de Champions League met Manchester City, volgende week dinsdag in het Parc de Princes. In de eerste groepsmatch bleven Messi en co steken op een 1-1 gelijkspel op het veld van Club Brugge. PSG vermeldt verder dat de Italiaanse middenvelder Marc Verratti (knie) zondag in principe de groepstraining hervat. De Spaanse centrale verdediger Sergio Ramos (kuit) zet zijn individuele revalidatie op het terrein verder. Beiden ontbraken al tegen Club.