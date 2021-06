Benjamin Pavard gaf toe dat hij tijdens Frankrijk-Duitsland tien à vijftien seconden buiten westen was. Toch werkte hij de wedstrijd af. Hoe is dat in deze tijden nog mogelijk?

Het gebeurde in de tweede helft toen Duitsland de druk opvoerde om de 1-0-achterstand tegen Frankrijk weg te werken. Een bal werd vanaf rechts voor het Franse doel gezwiept, Benjamin Pavard kopte weg, maar zijn hoofd werd, terwijl het in volle draaibeweging was, geraakt door de dij van Robin Gosens, die als een komeet kwam aangelopen in een poging het leer nog richting doel te krijgen.

De Franse rechtsachter stortte neer op de grond - hij was dus toen al bewusteloos - en daarbij kreeg zijn hoofd nog eens een harde klap toen het in aanraking kwam met het gras. Genoeg redenen voor een onmiddellijke vervanging, zou je zeggen. Maar niets van dat: de Franse, medische staf was even met hem bezig, maar liet hem gewoon verder spelen.

Wie kan uitleggen hoe dat mogelijk is, be my guest. Kan je op drie minuten tijd beoordelen of iemand die twee harde klappen op zijn hoofd gekregen heeft, wel volledig gezond is?

'Wie kan uitleggen dat Pavard na 15 seconden bewusteloosheid toch gewoon nog verder speelt?'

Het is des te hallucinanter omdat de 24 ploegen die deelnemen aan dit EK een charter over hersenschuddingen ondertekend hebben, waarin ze beloven om maatregelen te nemen om de gezondheid van spelers te verbeteren. Het commitment van de Franse medische staf blijkt daarin dan toch redelijk beperkt.

Het hoofd van een voetballer krijgt al genoeg te verduren tijdens het koppen. Laat ons er dan toch op zijn minst voor zorgen dat er bij fases als deze in de toekomst kordater opgetreden wordt en dat de gezondheid van de speler op de eerste plaats komt.

