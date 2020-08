Ronald Koeman, de nieuwe coach van Barcelona, zal proberen Lionel Messi te overtuigen om te blijven. Ondertussen is Barça-voorzitter Josep Maria Bartomeu bereid om op te stappen als dat Messi aan boord kan houden.

Dat nieuws komt donderdagavond vanuit de Catalaanse pers. Het was radiozender RAC1 die meldde dat Koeman opdracht heeft gekregen om te proberen Messi aan boord te houden bij FC Barcelona.

Bartomeu zou volgens de radiozender contact hebben gezocht met Messi, maar hem niet aan de lijn hebben gekregen. Koeman moet nu met de Argentijnse superster gaan praten.

Het nieuws dat Bartomeu bereid zou zijn om op te stappen, komt van lokale tv-zender TV3. Zijn mandaat loopt volgend jaar af, de voorzittersverkiezing staat in maart 2021 op het menu.

Messi bracht dinsdag de poppen aan het dansen bij Barcelona door een officieel verzoek in te dienen om de club te mogen verlaten. Verschillende media weten dat er al gesprekken lopen tussen zijn entourage en Manchester City.

