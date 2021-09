FC Barcelona-trainer Ronald Koeman heeft in de gebruikelijke persconferentie, een dag voor de uitwedstrijd tegen Cádiz, om geduld gevraagd. 'We zijn een elftal in opbouw', zei de Nederlander. 'Onze talenten van vandaag kunnen de sterren van de toekomst worden. Maar heb geduld.'

Koeman las zijn speech voor: 'De financiële situatie van de club heeft gevolgen voor de sportieve prestaties en vice versa. Het is duidelijk dat we aan een nieuw elftal moeten bouwen zonder dat we grote investeringen kunnen doen. We geven jongeren nu kansen zoals in het verleden spelers als Xavi en Iniesta die ook kregen. Maar dat heeft tijd nodig.'

Koeman zag afgelopen zomer sterspeler Lionel Messi vertrekken naar Paris Saint-Germain, terwijl Antoine Griezmann werd verhuurd aan Atlético Madrid. Het had alles te maken met de financieel belabberde situatie van de Catalaanse club.

In de competitie won Barcelona tot nu toe twee keer en speelde het twee keer gelijk. In de Champions League verloor de ploeg van Koeman in het eerste groepsduel kansloos (0-3) van Bayern München. 'Hoog eindigen in de competitie zou al een succes op zich zijn en in de Champions League moeten we geen wonderen verwachten. Europees voetbal is voor onze jonge spelers een goede leerschool. De wedstrijd tegen Bayern moet ook in dat perspectief worden gezien.'

'Ik weet dat de media het proces waarin we ons bevinden herkennen', vervolgde Koeman. 'Het is niet de eerste keer dat de club er zo voorstaat. We moeten in deze moeilijke tijden vertrouwen zien te houden. Wat dat betreft ben ik zeer tevreden met de steun van de fans, zoals maandag tegen Granada. Leve Barça.'

Intussen wordt in de Spaanse media opnieuw de naam van Roberto Martinez genoemd als mogelijke nieuwe trainer van FC Barcelona. De 48-jarige coach van de Rode Duivels is alvast goed bevriend met Jordi Cruijff, hoofd internationale scouting van Barça en adviseur van voorzitter Joan Laporta. Bovendien is Martinez een Catalaan wat hem in Camp Nou ook een streepje voor zou geven. Met de Duivels bereidt Martinez zich voor op de Final Four van de Nations League volgende maand.

Koeman las zijn speech voor: 'De financiële situatie van de club heeft gevolgen voor de sportieve prestaties en vice versa. Het is duidelijk dat we aan een nieuw elftal moeten bouwen zonder dat we grote investeringen kunnen doen. We geven jongeren nu kansen zoals in het verleden spelers als Xavi en Iniesta die ook kregen. Maar dat heeft tijd nodig.' Koeman zag afgelopen zomer sterspeler Lionel Messi vertrekken naar Paris Saint-Germain, terwijl Antoine Griezmann werd verhuurd aan Atlético Madrid. Het had alles te maken met de financieel belabberde situatie van de Catalaanse club. In de competitie won Barcelona tot nu toe twee keer en speelde het twee keer gelijk. In de Champions League verloor de ploeg van Koeman in het eerste groepsduel kansloos (0-3) van Bayern München. 'Hoog eindigen in de competitie zou al een succes op zich zijn en in de Champions League moeten we geen wonderen verwachten. Europees voetbal is voor onze jonge spelers een goede leerschool. De wedstrijd tegen Bayern moet ook in dat perspectief worden gezien.' 'Ik weet dat de media het proces waarin we ons bevinden herkennen', vervolgde Koeman. 'Het is niet de eerste keer dat de club er zo voorstaat. We moeten in deze moeilijke tijden vertrouwen zien te houden. Wat dat betreft ben ik zeer tevreden met de steun van de fans, zoals maandag tegen Granada. Leve Barça.' Intussen wordt in de Spaanse media opnieuw de naam van Roberto Martinez genoemd als mogelijke nieuwe trainer van FC Barcelona. De 48-jarige coach van de Rode Duivels is alvast goed bevriend met Jordi Cruijff, hoofd internationale scouting van Barça en adviseur van voorzitter Joan Laporta. Bovendien is Martinez een Catalaan wat hem in Camp Nou ook een streepje voor zou geven. Met de Duivels bereidt Martinez zich voor op de Final Four van de Nations League volgende maand.