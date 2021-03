Sport/Voetbalmagazine sprak met Koen Casteels, de 28-jarige doelman van Wolfsburg en derde keeper bij de Rode Duivels. Een voorsmaakje.

Recent bewierookte doelmannentrainer Pascal Formann de derde doelman van de Rode Duivels als een buitengewoon talent, dat klasse koppelt aan topvorm. Koen Casteels, in januari 2015 voor 1,5 miljoen euro overgenomen van TSG Hoffenheim 1899 en in de Volkswagenstad uitgegroeid tot een sterkhouder, is blij met die erkenning.

Formann verklaarde in Kicker zelfs: 'Zolang Manuel Neuer speelt, behoort hij tot de besten. Maar bij dat totaalpakket behoren ook Péter Gulácsi van RB Leizpig en Koen.' Flatterend...

Koen Casteels: 'Euhm. Ik vind het altijd moeilijk om mezelf te vergelijken met collega's. Die beoordeling laat ik liever aan anderen over. Maar het is wel zo dat ik al jarenlang stabiele en constante prestaties neerzet. Ik ben op dit moment tevreden hoe alles loopt. En natuurlijk hoop ik dat dit nog lang mag en kan duren.'

Hoeveel persoonlijke voldoening gaf het dat je 673 minuten ongeslagen bleef, daarmee een clubrecord deed sneuvelen en in de Bundesliga enkel oud-international Timo Hildebrand (in 2003 voor VfB Stuttgart 885 minuten) moet laten voorgaan?

Casteels:'Ik vind het belangrijk dat er voor die records wordt geluisterd en gekeken naar de mening van kenners. Of mensen die het van heel kortbij meemaken en weten wat het is. Statistieken, dat is leuk voor de buitenwereld. Alleen: als keeper doe je dat niet op je eentje, daarvoor heb je een volledige ploeg nodig. Ik heb natuurlijk wel mijn verdienste in die reeks van clean sheets door eens een heel goede redding te doen. Maar wanneer bijvoorbeeld onze spitsen niet voldoende druk zetten, dan krijgen we ook meer kansen tegen. Begrijp je? Ik apprecieer vooral de reacties van ex-keepers en doelmannentrainers. Die praten toch met meer kennis van zaken.'

Je schopte het ondertussen tot aanvoerder. Dat wijst er toch op dat je positie binnen het team en de club sterk is?

Casteels:'Inderdaad. Ik zit hier ondertussen aan mijn zesde seizoen, ken de interne werking goed en weet hoe ze willen werken. Het is een signaal van veel vertrouwen. Ook van de ploegmaats, want zij kozen me tot kapitein. Dat is alleen maar positief voor mijn persoonlijke ontwikkeling.'

Wat voor soort leider of voortrekker ben jij?

Casteels:'In de kleedkamer zal ik zeker niet de grote schreeuwer of roeper zijn. Maar als er iets gezegd moet worden, op het veld of daarbuiten, dan geef ik wel duidelijk mijn mening.'

