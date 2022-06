Roberto Martinez is van plan om zaterdagavond (20u45 Belgische tijd) bij de Rode Duivels vier à vijf wijzigingen door te voeren in zijn basiself voor de uitwedstrijd in Wales, op de derde speeldag in groep 4 van de A-divisie in de Nations League.

Dat maakte de bondscoach vrijdagavond in het Cardiff City Stadium bekend.

Hij vulde al een naam in. Koen Casteels zal in de goal staan.

Dries Mertens en Amadou Onana ontbraken vrijdagochtend op de laatste training op Belgische bodem, maar reisden toch mee af naar Wales. Mertens moest maandag reeds de training overslaan wegens een klein fysiek ongemak. Dinsdag sloot de aanvaller van Napoli echter opnieuw aan en een dag later bleef hij 90 minuten op de bank in het met 6-1 gewonnen duel tegen Polen. Onana vierde vorige week tegen Nederland (1-4 verlies) zijn debuut bij de nationale ploeg, maar nadien bleek dat de middenvelder van het Franse Lille last had van een kwetsuur aan het bovenbeen.

'Onana is niet volledig fit voor de wedstrijd van morgen/zaterdag', bekende de bondscoach. 'Met Dries Mertens moeten we dan weer voorzichtig zijn. Charles De Ketelaere is twijfelachtig. Hij heeft na zijn invalbeurt tegen Polen een trap gekregen.'

Balans zoeken

Doelman Koen Casteels mag zich opmaken voor zijn vierde cap bij de Rode Duivels, de eerste sinds eind vorig jaar. Hij vervangt in doel Simon Mignolet, op zijn beurt de vervanger van de geblesseerde Thibaut Courtois. 'Wales heeft veel gewisseld de voorbije wedstrijden, is bijgevolg fris en daar moeten wij iets tegenover zetten. Het is dus niet zomaar wisselen om te wisselen dat wij doen. Ik moet een balans in de ploeg zien te vinden, op basis van de minuten die mijn spelers de voorbije twee wedstrijden gemaakt hebben. Zij die reeds twee keer aan de aftrap kwamen, zullen in de eerstvolgende twee duels slechts één basisplaats krijgen. Wisselmogelijkheden zijn er genoeg.'

In de wedstrijd van de wederopstanding tegen Polen was Kevin De Bruyne de dirigent en absolute uitblinker. Hij is speelklaar voor Wales. 'Kevin recupereert enorm snel. Hij was vanochtend fris en hij is klaar voor morgen. Eden Hazard eveneens.' Beide sterkhouders kregen al twee basisplaatsen en worden zaterdag dus mogelijk gespaard.

