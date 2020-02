De Europese Voetbalbond UEFA en zijn Zuid-Amerikaanse tegenhanger CONMEBOL versterken de samenwerking op verschillende domeinen. In een nieuw Memorandum of Understanding, beloven beide organisaties de banden aan te halen op heel wat vlakken zoals het organiseren en promoten van competities en het opleiden en trainen van scheidsrechters.

In dat kader laat de UEFA de mogelijkheid open dat tijdens de groepsfase van het EK Zuid-Amerikaanse scheidsrechters zullen worden ingezet. Omgekeerd kunnen Europese refs worden aangeduid voor de Copa America.

Er zullen ook uitwisselingen komen voor de Champions League/Copa Libertadores en de Europa League/Copa Sudamericana. 'Het akkoord van vandaag is een eerste stap die de UEFA en CONMEBOL moet toelaten om heel nauw samen te werken. Zo kunnen we expertise en kennis voor het ontwikkelen van het voetbal op beide continenten delen', verklaarde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. 'Ik wil de CONMEBOL bedanken voor het bezoek en voor de vele goede ideeën die ze hebben aangebracht.'

In concreto zullen er vier comités worden opgericht (voor competities, ontwikkeling, vrouwenvoetbal en scheidsrechters) die de samenwerking verder zullen uitwerken.

