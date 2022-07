Vincent Kompany begint vanavond officieel aan zijn avontuur in de Engelse tweede klasse. Burnley opent het seizoen uit tegen Huddersfield. Het doel van het Anderlecht-icoon voor dit jaar: stabiliteit brengen en meedoen voor promotie.

Na een middelmatig seizoen werd Vincent Kompany bij Anderlecht buitengezet. Te weinig resultaten en een verschil in toekomstvisie waren uiteindelijk doorslaggevend. De ex-Rode Duivel moest dus op zoek naar een nieuwe ploeg en vond die in de Engelse tweede klasse: Burnley. Hij tekende er een contract voor minstens vier jaar, een teken van de langetermijnplannen bij de degradant.

...

Na een middelmatig seizoen werd Vincent Kompany bij Anderlecht buitengezet. Te weinig resultaten en een verschil in toekomstvisie waren uiteindelijk doorslaggevend. De ex-Rode Duivel moest dus op zoek naar een nieuwe ploeg en vond die in de Engelse tweede klasse: Burnley. Hij tekende er een contract voor minstens vier jaar, een teken van de langetermijnplannen bij de degradant. Op het eerste gezicht lijkt de deal een mismatch als het aankomt op voetbalvisie. Het is algemeen bekend dat Kompany graag aanvallend voetbal brengt en laat dat nu net zijn wat Burnley de afgelopen jaren niet op de mat legde. Het aloude Engelse kick & rush wordt er namelijk hoog in het vaandel gedragen.Maar in de laatste maanden bij zijn vorige werkgever toonde Kompany dat hij ook pragmatisch resultaatvoetbal kan spelen. Dat leidde weliswaar tot weinig succes, maar bewees wel dat hij flexibel kan zijn. Een kwaliteit die ook bij zijn nieuwe club van pas zal komen. Operatie promotieKompany is realistisch: meteen promoveren in de huidige situatie wordt geen sinecure. Toen Burnley in 2020 werd overgenomen kreeg het een lening van 65 miljoen pond, die voor een groot deel zou moeten worden terugbetaald mocht het degraderen uit de Premier League. Dat is nu dus het geval en zodoende moesten heel veel vaste waarden vertrekken om op financieel vlak niet te verzuipen. Nathan Collins vertrok naar Wolverhampton (24 miljoen euro), Dwight McNeil naar Everton (24 miljoen euro) en eerste doelman Nick Pope verkaste naar Newcastle (11 miljoen euro). De fans zagen vooral Collins en McNeil niet graag gaan. Beide spelers zijn nog jong en koesterden geen plannen om de club te verlaten. Na nog een jaartje in de tweede klasse hadden ze waarschijnlijk voor een groter bedrag kunnen verkocht worden.Die transfers brachten wat geld in de lade, maar niet genoeg om grote aanwinsten binnen te halen. Daarom koos Kompany voor een andere aanpak. Hij overtuigde spelers die al onder hem werkten of hem kenden vanuit de Jupiler Pro League, om naar de Championship te verhuizen. Daarnaast gebruikte hij ook zijn connecties bij Manchester City. Oude bekenden van bij paars-wit Josh Cullen (3 miljoen euro) en Taylor Harwood-Bellis (huur) maakten de overstap, net zoals Vitinho (1 miljoen) van Cercle Brugge en Samuel Bastien van Standard (800.000 euro). Burnley onderhandelde ook met de tweede doelman van Anderlecht Bart Verbruggen, maar op het laatste moment ketste de deal af. Het mocht dus verder zoeken naar een keeper en daarvoor keek hij opnieuw naar City, waar Arijanet Muric werd weggeplukt voor 3 miljoen euro. In een gesprek met The Guardian bespreekt de nieuwe coach de transfertactiek: 'We hebben geprobeerd om slimme deals te sluiten. Je kunt ons niet verwijten dat we voor die aanpak kiezen. Het zijn allemaal spelers die kunnen groeien en ons een kans geven op promotie. Maar als dat niet lukt, zullen we er geen nadeel aan ondervinden aangezien we het kostenplaatje laag wisten te houden. De meeste aanwinsten zijn ook nog jong, wat ons in staat stelt om de volgende jaren te blijven meedoen, mocht het nu niet meteen prijs zijn.'Wat blijft er nog over?Kompany bracht al een aantal spelers binnen, maar bijlange na nog niet genoeg. Er voltrok zich een ware exodus bij Burnley deze zomer. Maar liefst veertien spelers verdwenen uit de selectie. En daar kan nog eentje bijkomen. Linksbuiten Maxwel Cornet is een van de weinige basispionnen die nog rondwandelt op de club. Maar ook hij wil eigenlijk weg, zeker als er een Premier League club met een voorstel komt. De aanvaller zit dan ook niet in de selectie voor de openingsmatch van het seizoen. Toen de persconferentie voorafgaand aan de openingswedstrijd werd verstoord door het luide optrekken van een motorfiets grapte de nieuwe manager: 'Het is Maxwel die vertrekt.' Buldergelach weerklonk in de perszaal. Tot grote ontevredenheid van de supporters besliste ook kapitein Ben Mee om andere oorden op te zoeken. De verdediger wilde per se in de Premier League blijven en koos voor een avontuur bij Brentford. Wisselvallige voorbereidingKompany moet nog bouwen aan zijn ploeg, wat ook duidelijk werd in de voorbereiding. Burnley won achter gesloten deuren zijn eerste wedstrijd tegen vierdeklasser Rochdale met 1-0 maar verloor een week later van Wolverhampton met 3-0. De eerste test tegen een Premier League team mondde uit in een pandoering. In de enige oefenwedstrijd met publiek won het wel van Shrewsbury Town, een derdeklasser, met 1-3. Burnley neemt het vanavond op tegen Huddersfield in de competitieopener. In zijn persbabbel bleef een opvallend ontspannen Kompany voorzichtig: 'Ik ga geen voorspellingen doen over de wedstrijd van vanavond. Het is mijn debuut in de Championship, dus ik ken de competitie nog niet zo goed. Ik kijk er zeker naar uit, maar ik moet ook realistisch zijn. We zitten in een andere fase dan andere clubs. Het zal nog even duren voor de kern volledig is, dus is eventueel puntenverlies vanavond geen drama. Een resultaat boeken zou mooi zijn, maar is zeker geen must.' De korte voorbereiding kan grote gevolgen hebben voor de start van het seizoen. Met zoveel nieuwe spelers was er maar weinig tijd om gewend te geraken aan elkaar en teamgeest te creëren. De kans is groot dat er maar liefst zeven nieuwe spelers in de basiself belanden voor de wedstrijd van vanavond. Een nuchtere analyse van de Belg, die wel beseft dat hij eigenlijk in hetzelfde schuitje zit als toen hij aankwam bij Anderlecht. 'Trust the process' is een leuze die ook bij zijn nieuwe club van toepassing is. Door Siemen Caveye