Bondscoach Roberto Martinez zal op woensdag 11 september de Premier League All-Stars coachen tijdens Vincent Kompany's afscheidswedstrijd bij Manchester City. Pep Guardiola neemt de City Legends onder zijn hoede. Dat heeft de Premier League-club vandaag aangekondigd.

Vincent Kompany verliet deze zomer Manchester City om speler-manager te worden bij RSC Anderlecht. Guardiola en Martinez twijfelden niet toen ze gevraagd werden voor de afscheidsmatch. 'Het is een eer dat ik de Manchester City Legends mag coachen voor deze wedstrijd', aldus Guardiola. 'Er is geen twijfel over de plek van Vincent in het pantheon van de City-grootheden. Dat ik op deze manier betrokken kan zijn in deze wedstrijd betekent heel veel voor me.'

The Exceptional One voelde het belang van Kompany bij de Citizens vanaf minuut één. 'Hij was de leider in de kleedkamer en een bron van inspiratie op het veld. Een decennium lang was hij de ziel van de club. Hij verdient al het respect en de bewondering die we hem kunnen geven.'

Martinez verheugd zich ook op de afscheidsmatch van Vince The Prince: 'Hij is een rolmodel in het Belgisch voetbal. Zijn leiderschap, engagement en uitmuntendheid in zijn job maken van hem een heel unieke voetballer, die veel kleedkamers heeft geïnspireerd en zal inspireren. Hij verdient deze viering echt. Ik kijk ernaar uit.'

Voor de galawedstrijd kan het team van Kompany rekenen op Joe Hart, Joleon Lescott, Micah Richards, Pablo Zabaleta, Wayne Bridge, Gareth Barry, Nigel de Jong, Shaun Wright-Phillips en Stephen Ireland. Ook Samir Nasri en Craig Bellamy zullen meereizen vanuit Anderlecht.

Emile Heskey en Rafael van der Vaart zijn voorlopig de enige twee die al toezegden voor het All-starsteam. Binnenkort worden nog namen bekendgemaakt. De opbrengsten van de galamatch gaan naar het door Kompany en Manchester-burgemeester Andy Burnham opgerichte Tackle4MCR, een organisatie die daklozen in Manchester helpt.