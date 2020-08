Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, laat elke maandag zijn licht schijnen over de sportactualiteit. Vandaag: de verrassende ommekeer bij Anderlecht, de crisis bij Gent en de mooie prestaties van de promovendi.

Vincent Kompany stopt met voetballen en wordt coach bij Anderlecht, Frank Vercauteren verlaat de club. Een zoveelste paleisrevolutie.

Jacques Sys: 'Het toont dat Anderlecht echt de kaart van Kompany wil trekken. En daarmee het idee van Marc Coucke volgt, die zag in hem de witte merel om Anderlecht naar een nieuw tijdperk te leiden. Terwijl de eerste weken van Kompany als trainer van Anderlecht geen succes zijn geweest, anders zou Vercauteren niet zijn aangetrokken. Dat was toen ergens toch een nederlaag voor Kompany. Alleen is diens zelfbeeld zo groot dat hij daarover heenstapt.

'De nieuwe machthebbers moeten ervan overtuigd zijn dat Kompany de ideale man is om voor de toekomst de koers uit te zetten. Het is bekend dat hij een andere filosofie heeft dan Vercauteren en na de wedstrijd op KV Mechelen zouden beiden gebotst zijn. Kompany moet beseffen dat Anderlecht niet Manchester City is, hij mag zichzelf op velerlei vlakken niet overschatten. Dat hij tijdens de voorbereidingsmatchen heel opzichtig stond te coachen, was op zijn minst zeer ongelukkig. Allicht is toen een deel van de onderlinge ergernis ontstaan. Vercauteren heeft te veel persoonlijkheid om zich door iemand die 30 jaar jonger is en totaal geen trainerservaring heeft de les te laten spellen.

'De nieuwe bestuurders van Anderlecht nemen ergens toch een risico door alle macht aan Kompany te geven. Ze moeten echt helemaal overtuigd zijn. Anders zorg je niet weer voor turbulentie in een seizoen waarin er toch vooral rust werd gepredikt.'

Onrust is er ook bij KAA Gent. De dagen van trainer Jess Thorup lijken geteld.

'Daar ziet het inderdaad naar uit. Het bestuur van de club nam zeer ambitieuze taal in de mond voor het begin van het seizoen en ook Jess Thorup zei vorige week in een interview met Knack dat KAA Gent, na de tweede plaats van vorig seizoen, een trede hoger moet durven te mikken. Hij vond wel dat zijn ploeg niet sterk genoeg verdedigde, vandaar dat er nieuwe verdedigers werden aangetrokken. Maar zaterdag tegen KV Kortrijk zag je dat niet een van hen speelde, ook al was Nurio, de linksachter, geblesseerd.

'Het was verbijsterend met hoe weinig enthousiasme KAA Gent tegen KV Kortrijk speelde. Sommigen wandelden over het veld. Dan kan je je afvragen of de trainer nog vuur in de ploeg krijgt. Hij was na de wedstrijd wel heel erg gelaten. Er zijn intern al langer twijfels over Thorup, dat is algemeen bekend. Sinds de nederlaag in de bekerfinale tegen KV Mechelen, in mei 2019, is er iets gebroken.'

Verrassend is het puntenverlies van KRC Genk tegen OH Leuven.

'Eigenlijk hadden ze moeten verliezen. OH Leuven kwam verschillende keren alleen voor de doelman en in de slotfase werd hen een zuivere strafschop ontzegd. Hannes Wolf maakte na afloop een geslagen indruk, alsof hij het even niet weer weet.

'OH Leuven had zich zeer goed ingesteld op KRC Genk. Dat is de verdienste van de nog altijd zwaar onderschatte Marc Brys. Hij kan echt iets neerzetten en is tactisch heel sterk. Aan mensen als Brys zie je dat je het niet altijd ver moet gaan zoeken als je een nieuwe trainer wilt.

Het is mooi dat OH Leuven en Beerschot op dit moment iets toevoegen aan 1A. Terwijl hun voorbereiding toch verre van ideaal is geweest. Bij Beerschot zie je dat ze heel rustig werken en niet de opgezwollen taal in de mond nemen die je in het verleden wel eens hoorde. Ze hebben wat dat betreft al lang hun les geleerd.'

