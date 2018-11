Kompany traint niet mee met Rode Duivels, maar is wel beschikbaar tegen Zwitserland

'Kompany trainde vandaag niet mee met de groep, maar is wel beschikbaar voor Zwitserland', klonk het even later op het Twitteraccount van de Rode Duivels.

Na het eerdere forfait van Romelu Lukaku, nog steeds geblesseerd aan de hamstrings, had Roberto Martinez zo nog 23 Rode Duivels ter beschikking.

Yannick Carrasco werd intussen vervangen door Divock Origi, die zo voor het eerst sinds maart bij de selectie mocht. Carrasco zit wegens paspoortproblemen dan weer vast in China.

De afwezigheid van Kompany is op zijn minst opmerkelijk te noemen, want de verdediger van Manchester City werkte donderdag de thuiswedstrijd tegen IJsland probleemloos af en dus werd hij ook zondag aan de aftrap verwacht. Ook Martinez repte tijdens zijn persmoment zaterdag met geen woord over Kompany.

Eerder deze week had Martinez verklaard dat er woensdag beslist zou worden of de voormalige aanvoerder in beide interlands zou spelen. Als hij er zondag effectief niet bij is, komt er waarschijnlijk een verdediging met daarin Toby Alderweireld, Dedryck Boyata en Jason Denayer aan de aftrap, zoals ook in het oefenduel tegen Nederland het geval was.

Bij minstens een gelijkspel in Luzern zijn de troepen van Roberto Martinez zondagavond altijd zeker van de kwalificatie voor de Final Four, die volgend jaar gespeeld wordt. Ook bij een nipte nederlaag met één doelpunt verschil en minstens twee gemaakte goals is de kwalificatie een feit, na de 2-1 zege van vorige maand tegen de Zwitsers in Brussel. Zwitserland heeft momenteel in de stand drie punten minder.