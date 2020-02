Met de komst van Christian Eriksen heeft Antonio Conte zijn new look Inter rond. Begin maar al te bibberen, Juventus!

Amper aangeworven en al meteen ingevallen in de belangrijke bekerwedstrijd tegen Fiorentina: het toont aan hoe belangrijk trainer Antonio Conte zijn nieuwe Deense middenvelder vindt.

...

Amper aangeworven en al meteen ingevallen in de belangrijke bekerwedstrijd tegen Fiorentina: het toont aan hoe belangrijk trainer Antonio Conte zijn nieuwe Deense middenvelder vindt. De ploeg die zich ten nadele van Fiorentina kwalificeerde voor de halve finales van de Coppa Italia, is het team dat de titelstrijd met kampioen Juventus tot de meet moet kunnen aangaan. Het is een ploeg die op liefst drie posities veranderd is tegenover een goeie maand geleden. Alle drie de nieuwkomers bevinden zich op het middenveld. Ze brengen flink wat ervaring in het team. Op de flanken stond tegen Fiorentina de 34-jarige Engelsman Ashley Young, die voor 1,5 miljoen euro overkwam van Manchester United, en aan de andere kant viel de 29-jarige Nigeriaan Victor Moses in. Hij wordt door Chelsea uitgeleend aan Inter. Centraal toonde Christian Eriksen al meteen hoe belangrijk hij kan zijn. Naast hem maakte ook international Nicolò Barella, afgelopen zomer overgenomen van Cagliari, een sterke indruk. Met de terugkeer van Marcelo Brozovic heeft Conte zijn middenveld zoals hij dat hebben wil: Barella is de aanjager, marathonman Brozovic brengt werkkracht en Eriksen trekt het niveau omhoog, terwijl Young en Moses op de flanken nieuwe impulsen geven. Dat betekent dat het jonge talent Stefano Sensi, dat na zijn komst van bij Sassuolo tekenen van grote klasse toonde, naar de bank verdwijnt en straks de vervanger wordt voor Eriksen. Het wil ook zeggen dat de trainer zijn favoriete 3-5-2-systeem niet bijstuurt na de transfers: 'Wat goed is, moet je niet veranderen, alleen nog beter maken', was Contes conclusie. Hoe belangrijk de trainer de Deense middenvelder vond, blijkt ook uit het feit dat Inter voor hem bleef gaan, al deed Tottenham niets af aan de vraagprijs van 20 miljoen. Zijn staat van verdienste is dan ook enorm, al dateren alle hoofdprijzen (drie titels, een beker en een supercup) nog uit zijn periode bij Ajax. Maar niemand in de Premier League zorgde tussen 2013 en 2020 voor zoveel kansen en assists als de 95-voudige Deense international, die ook nog eens recordhouder is qua gemaakte goals van buiten de zestien meter (23). Maar vooral toonde hij zich een sterke speler, die slechts 9 op 190 matchen miste. Vanuit Brussel heeft voormalig Deens bondscoach Morten Olsen alleen maar lof voor zijn landgenoot die hij indertijd bij de nationale ploeg liet debuteren. 'Eriksen heeft van jongs af de mentaliteit van een teamspeler, hij is een moderne nummer tien, een die fysiek sterk is en blijft lopen. Zelfs als hij geen topdag heeft, helpt hij de ploeg. Voor een spits als Romelu Lukaku is hij een godsgeschenk. Lukaku is krachtig en snel, Christian is snel met de voeten maar ook in zijn denken.'