Achter de schermen werken de rijkste clubs ter wereld volop aan hun eigen competitie. De eerste editie zou van start gaan in september 2022, tot groot ongenoegen van de UEFA.

Real Madrid, Atlético Madrid, PSG, Juventus, AC Milan, Inter, Bayern München, Liverpool en Manchester United zijn de namen van de clubs die het idee van de Europese Super League genegen zijn. Daar kwam vorige week ook nog FC Barcelona bij en ook Tottenham, Arsenal, Chelsea en Manchester City zouden al benaderd zijn om aan de competitie deel te nemen. De man achter het plan, zo wordt gefluisterd, is Real Madridvoorzitter Florentino Pérez. De FIFA heeft er naar verluidt ook wel oren naar. JP Morgan Bank wil het geheel sponsoren voor maar liefst 5 miljard euro. Geheime gesprekken erover zouden, zo bracht het Duitse blad Der Spiegel aan het licht, al enkele jaren bezig zijn. Het doel: de rijkste clubs nóg rijker maken. Het idee is een liga op te richten waaraan achttien Europese topclubs kunnen deelnemen. De clubs die mee aan de wieg hebben gestaan van het project, zouden twintig jaar lang niet kunnen degraderen, wat maakt dat het in eerste instantie een zo goed als gesloten competitie zou worden. Ze bestaat uit twee fases: een reguliere, met 34 wedstrijddagen en een knock-outfase op één locatie. U ziet het probleem al: er is geen plaats meer op de kalender voor de Champions League. De UEFA is dan ook op zijn zachtst gezegd niet te spreken over de plannen. UEFA-voorzitter Aleksandar Ceferin klonk twee jaar geleden al gedecideerd toen het idee van de nieuwe competitie uitlekte: 'Die Super League komt er niet.' Fernando Gomes, vicevoorzitter van de UEFA, was vorige week ook scherp: 'De wereld staat op dit moment voor zijn grootste uitdaging en het laatste wat we kunnen gebruiken, is nog méér egoïsme en hebzucht.' In een officiële verklaring van de UEFA luidt het als volgt: 'De principes van solidariteit, promotie, degradatie en een open competitie zijn niet onderhandelbaar. Die principes maken van de Champions League de beste sportcompetitie ter wereld.' Ook heel wat prominente figuren uit de voetbalwereld kanten zich tegen het project, vooral omdat het het huidige model van de nationale voetbalcompetities ondermijnt. De strijd om de Europese plaatsen is daar immers een essentieel onderdeel van en Europese wedstrijden zijn voor veel clubs een belangrijke bron van inkomsten. Als alleen de rijkste clubs het tegen elkaar opnemen in een min of meer gesloten competitie, dan is dat een zware opdoffer voor de clubs die daar niet bij horen. Van de weeromstuit worden de nationale competities ook minder interessant om uit te zenden, wat dan weer gevolgen heeft voor de verkoop van de tv-rechten, een andere belangrijke inkomstenbron. 'Wat mij het meest stoort, ' zegt ex-voetballer en analist Gary Neville aan Sky Sports, 'is het idee dat er ergens vijf miljard euro vrijgemaakt wordt voor een nieuwe liga terwijl we een pandemie meemaken en het voetbal op zijn knieën zit. Clubs uit lagere afdelingen moeten harken om de lonen te betalen en kunnen amper overleven.' Ook Arsène Wenger is het idee niet genegen. 'De andere Europese competities willen het voordeel dat de Premier League heeft onderuit halen. En de beste manier om dat te doen, is een Europese Super League creëren', zegt hij aan The Guardian. Wenger vreest echter wel dat als de grote Engelse clubs zich achter het idee scharen, het er ook effectief van zal komen. De toekomst zal het uitwijzen.