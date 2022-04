Hallucinant: als de Koninklijke aantreedt op het kampioenenbal, haalt het in 61 procent van de gevallen de laatste vier.

Er is geen enkele andere club in Europa die zo doordrongen is van de winnaarscultuur dan Real Madrid. Ook dit seizoen schaarde de Koninklijke zich bij de beste vier teams in de Champions League, waarmee het voor de 31e (!) keer in de halve finales van het kampioenenbal staat. Op een totaal van 51 deelnames (in 67 edities) kan dat tellen: Real heeft zo 61 procent kans dat het de halve finales haalt.

Maar dat is in de Spaanse hoofdstad niet meer dan een leuk statistiekje. 'Wat hier telt, is elk jaar winnen', zegt Casemiro. Real haalde zestien keer de finale en moest het daarin maar drie keer afleggen: 1962 (Benfica), 1964 (Inter) en 1981 (Liverpool).

Ancelotti

De dertien bekers met de grote oren die in de trofeeënkast van Real pronken, dateren vooral van de beginjaren van Europacup I - winst vijf keer op rij - en van de laatste acht jaar.

In 2014 knoopte de Koninklijke weer met de eindoverwinning aan - dat was toen al geleden van 2002 - met Carlo Ancelotti en assistent Zinédine Zidane aan de zijlijn. Het was 'La Décima', de tiende beker waar jarenlang zo naar gesmacht was.

Daarna volgde in 2016, 2017 en 2018 nog drie keer eindwinst. In de laatste 12 seizoenen stond Real 10 keer in de halve finales. Alleen in 2018/19 en 2019/20 werd het uitgeschakeld in de 1/8 finales, door respectievelijk Ajax en Manchester City.

Real Madrid: de koningen van de Champions League

Aantal halve finales Aantal deelnames aan de ECI/CL 1 Real Madrid 31 51 2 Bayern München 20 37 3 FC Barcelona 16 31 4 AC Milan 12 28 5 Manchester United 12 29 6 Juventus 12 35 7 Liverpool 11 25 8 Ajax 9 37 9 Chelsea 8 17 10 Inter 8 22

