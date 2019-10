Cheikhou Kouyaté kent Michy Batshuayi nog van in België en speelde vorig seizoen met hem samen bij Crystal Palace.

Cheikhou Kouyate, de oud-Anderlechtspeler die nu bij Crystal Palace speelt, beweert in Sport/Voetbalmagazine dat Michy Batshuayi veranderd is: 'Ik herkende die jongen van Standard niet meer die altijd glimlachte, zelfs wanneer het niet nodig was.' (lacht)

'Neen, bij Crystal Palace was hij in staat om minutenlang te foeteren als hij niet scoorde. Dat zegt veel over zijn gewijzigde mentaliteit. Op training merkte je het ook: hij stond nog op doel te schieten als wij al onder de douche stonden.'

'Vandaag zou ik zeggen dat hij twee kanten heeft. Buiten het terrein is hij een grapjas, maar op het terrein kan hij zich verbazingwekkend snel concentreren. Dan is het alsof hij een sluipmoordenaar wordt.'

Geen jongetje meer

Batshuayi kwam dit seizoen nog niet zo veel aan spelen toe bij Chelsea, maar Kouyaté zegt: 'Als hij de speelminuten krijgt die hij verdient, ben ik ervan overtuigd dat hij kan slagen bij Chelsea.'

'Michy, dat is geen jongetje meer. Mentaal is hij supersterk geworden. Het is erg jammer dat hij momenteel niet beloond wordt voor alles wat hij gedaan heeft...'

