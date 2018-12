KRC Genk geeft voorsprong uit handen in Malmö

Met 8 op 15 staat Genk nog steeds aan kop in groep I. Het Turkse Besiktas, dat met 2-3 won in het Noorse Sarpsborg, is tweede met 7 punten. Dan volgen Malmö (6 punten) en Sarpsborg (5 punten).

Op 13 december staat de zesde en laatste speeldag op het programma. Genk speelt dan gastheer voor Sarpsborg. Malmö trekt naar Besiktas.

Philippe Clement koos in zijn basisopstelling voor het sterkst mogelijke elftal maar de Limburgers moesten het initiatief aanvankelijk toch aan de thuisploeg laten. Na een tiental minuten nam Genk over en dreigde een eerste keer langs Trossard. Malmö reageerde meteen via aanvoerder Rosenberg. Er was een attente Vukovic nodig om het schot van de ervaren spits te keren.

Het technisch sterkere Genk had in de eerste periode het meeste balbezit en kwam kort voor de pauze verdiend op voorsprong. Na Zweeds balverlies op het middenveld bediende Berge Trossard. Die speelde goed af tot bij Pozuelo. De Spaanse aanvoerder maakte het mooi af met een lobje.

Acht minuten ver in de tweede helft verdubbelde Joseph Paintsil de Genkse voorsprong. Na samenspel tussen Malinovskiy en Pozuelo maakte hij er op assist van die laatste 0-2 van. Daarna mocht Paintsil meteen gaan rusten. Ndongala kwam in de plaats.

Genk leek op rozen te zitten maar in de Zweedse regen kwam Malmö in amper drie minuten langszij. Eerst trapte Oscar Lewicki (65.) fraai binnen, meteen daarna strafte invaller Marcus Antonsson mistasten van Aidoo af (2-2).

Clement greep in en bracht Gano voor Samatta. Beide teams gingen de slotfase nog voluit voor de drie punten, met een rist prangende fases tot gevolg, maar aan de score veranderde niets meer. Genk zal de klus over twee weken dus voor eigen publiek moeten klaren tegen Sarpsborg als het naar de zestiende finales van de Europa League wil. Begin oktober verloren de Limburgers met 3-1 in Noorwegen.