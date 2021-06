KRC Genk-verdediger Mark McKenzie is na afloop van de gewonnen finale van de allereerste CONCACAF Nations League slachtoffer geworden van racisme. De Amerikaan klaagt de feiten aan in een statement op Twitter en wordt gesteund door Genk. De vicekampioen en bekerwinnaar veroordeelt het racisme donderdag op de clubwebsite.

McKenzie was afgelopen zondag met de VS aan het feest in de finale tegen Mexico, maar de overwinning kreeg voor de verdediger nog een donker randje. In een uitgebreid statement op Twitter beklaagt hij zich over racistische uitlatingen op sociale media aan het adres van hemzelf, zijn familie en zijn teamgenoten.

Lees verder onder de tweet

Volgens Genk twijfelde de speler, die in de finale een penalty veroorzaakte, aanvankelijk of hij er wel melding van zou maken omdat hij de aandacht niet wilde weghalen van de historische teamprestatie van de Amerikaanse ploeg. 'Dit is gewoon onaanvaardbaar. Niet voor ons als atleten, maar gewoon ook als MENSEN', wordt hij door Genk geciteerd. 'Ik ontken niet dat dit niet mijn beste prestatie ooit was in een topwedstrijd. Ik aanvaard dat. Maar los van mijn fouten, de opmerkingen TIJDENS en NA de wedstrijd zijn niet op hun plaats in de prachtige sport waar we zo van houden en op plaatsen die bedoeld zijn om mensen te verenigen. Of je nu supporter bent of niet, het gaat om respect voor je broeders en zusters van alle uithoeken van de wereld.'

Genk zegt zijn centrale verdediger 'uiteraard te steunen in zijn vurige pleidooi'. 'KRC Genk veroordeelt streng elke vorm van racisme of discriminatie op basis van huidskleur, geslacht of geaardheid. De reacties op sociale media aan het adres van Mark en zijn familie zijn ronduit grof en totaal onaanvaardbaar. Dat Mark hiervan melding maakt, en de manier waarop, onderstreept nog eens zijn sociale engagement, zijn open geest, zijn weldoordachtheid en zijn sterke persoonlijkheid', stellen de Limburgers.

'Ondanks zijn nog jonge leeftijd is Mark behalve een uitstekende voetballer ook een warme en verstandige jongen die zich in Genk in geen tijd moeiteloos integreerde, op en naast het veld. Hij spreekt meerdere talen, past zich overal en altijd snel aan en is op en top prof. Mark is nu al een voorbeeld voor veel jonge voetballers met een droom. Wij zijn er van overtuigd dat Mark als mens en als voetballer alle kwaliteiten heeft om een hele mooie carrière uit te bouwen. Als mens én als voetballer verdient hij het respect van iedereen.'

De 22-jarige McKenzie speelt sinds begin dit jaar voor Genk. Hij droeg het blauw-witte shirt al in zestien wedstrijden.

