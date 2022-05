Niko Kovac is komend seizoen de opvolger van Florian Kohfeldt als hoofdtrainer bij het Duitse Wolfsburg, de club van onze landgenoten Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw, Dodi Lukebakio en Aster Vranckx, zo meldden verschillende Duitse media donderdagavond.

De Wolfsburger Allgemeine Zeitung kwam als eerste met het nieuws omtrent de komst van Kovac op de proppen. Kicker en Bild vulden later aan met contractdetails. De 50-jarige Kroaat zou in de Volkswagenstad een contract voor drie seizoenen ondertekenen.

Het maakt meteen ook een einde aan de speculaties omtrent Anderlecht-coach Vincent Kompany, die ook genoemd werd bij Wolfsburg. Volgens verschillende media zou echter het Engelse Burnley, dat nog niet zeker is van het behoud in de Premier League, de gewezen Rode Duivel helemaal bovenaan het lijstje gezet hebben. Bij Burnley werd Sean Dyche vorige maand ontslagen, Mike Jackson is zijn opvolger ad interim.

De Wolfsburger Allgemeine Zeitung kwam als eerste met het nieuws omtrent de komst van Kovac op de proppen. Kicker en Bild vulden later aan met contractdetails. De 50-jarige Kroaat zou in de Volkswagenstad een contract voor drie seizoenen ondertekenen. Het maakt meteen ook een einde aan de speculaties omtrent Anderlecht-coach Vincent Kompany, die ook genoemd werd bij Wolfsburg. Volgens verschillende media zou echter het Engelse Burnley, dat nog niet zeker is van het behoud in de Premier League, de gewezen Rode Duivel helemaal bovenaan het lijstje gezet hebben. Bij Burnley werd Sean Dyche vorige maand ontslagen, Mike Jackson is zijn opvolger ad interim.