Pascal Ferré, de hoofdredacteur van France Football, wil niet uitsluiten dat Robert Lewandowski alsnog de Gouden Bal van 2020 krijgt. Daarmee krijgt de oproep van Lionel Messi, die maandag zijn zevende Ballon d'Or ontving, misschien wel een vervolg.

'Wat een eer om jou te verslaan. Jij had de trofee vorig jaar verdiend', sprak Messi Robert Lewandowski maandagavond toe nadat de Argentijn zijn zevende Gouden Bal had ontvangen. 'Ik hoop dat France Football hem alsnog aan jou uitreikt. Dat verdien je.'

Vorig jaar zat Robert Lewandowski op een enorm hoog niveau. Met Bayern München won hij alles wat er te winnen viel en scoorde hij aan de lopende band. Maar ondanks zo'n uitzonderlijk jaar won hij geen Gouden Bal. Reden: de uitreiking werd afgelast omwille van corona. Volgens France Football, de organisator van de meest prestigieuze prijs in het wereldwijde voetbal, was het te moeilijk om een winnaar aan te duiden omdat er geen volledig jaar gevoetbald werd.

De oproep van Messi viel alleszins niet in dovemansoren. Ook France Football had het gehoord. Hoofdredacteur Pascal Ferré kwam er op nieuwssite Watson op terug. 'We kunnen erover nadenken, maar moeten tegelijkertijd wel de historie van de Gouden Bal respecteren, een prijs die is gebaseerd op het aantal stemmen die spelers krijgen. Maar zoiets hoeft niet van vandaag op morgen te worden besloten.'

'We kunnen trouwens nooit met zekerheid zeggen of Lewandowski de Gouden Bal vorig jaar gewonnen zou hebben, er was nu eenmaal geen stemming. Maar eerlijk gezegd zou hij wel een grote kans hebben gemaakt.'

Lees ook: Hoe Robert Lewandowski een ongeëvenaarde doelpuntenmachine werd

'Wat een eer om jou te verslaan. Jij had de trofee vorig jaar verdiend', sprak Messi Robert Lewandowski maandagavond toe nadat de Argentijn zijn zevende Gouden Bal had ontvangen. 'Ik hoop dat France Football hem alsnog aan jou uitreikt. Dat verdien je.'Vorig jaar zat Robert Lewandowski op een enorm hoog niveau. Met Bayern München won hij alles wat er te winnen viel en scoorde hij aan de lopende band. Maar ondanks zo'n uitzonderlijk jaar won hij geen Gouden Bal. Reden: de uitreiking werd afgelast omwille van corona. Volgens France Football, de organisator van de meest prestigieuze prijs in het wereldwijde voetbal, was het te moeilijk om een winnaar aan te duiden omdat er geen volledig jaar gevoetbald werd.De oproep van Messi viel alleszins niet in dovemansoren. Ook France Football had het gehoord. Hoofdredacteur Pascal Ferré kwam er op nieuwssite Watson op terug. 'We kunnen erover nadenken, maar moeten tegelijkertijd wel de historie van de Gouden Bal respecteren, een prijs die is gebaseerd op het aantal stemmen die spelers krijgen. Maar zoiets hoeft niet van vandaag op morgen te worden besloten.''We kunnen trouwens nooit met zekerheid zeggen of Lewandowski de Gouden Bal vorig jaar gewonnen zou hebben, er was nu eenmaal geen stemming. Maar eerlijk gezegd zou hij wel een grote kans hebben gemaakt.'