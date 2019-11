Het prestigieuze Parc des Princes zal binnenkort officieel bekend staan onder een andere gesponsorde naam. PSG heeft namelijk een zoektocht gestart naar de juiste sponsor.

Het bestuur van PSG is officieel begonnen aan de zoektocht naar een sponsor voor haar stadion. Sinds donderdag kunnen geïnteresseerde bedrijven terecht op een site waar de Parijse club haar project voorstelt. Daarin geeft de club info over het stadion, de spelers, de stad en vooral wat het de voordelen voor de bedrijven staan keurig opgelijst.

En niet enkel het stadion staat 'te koop', ook het nieuwe oefencomplex in Poissy, dat in 2022 opengaat, staat open voor een sponsor.

Maar de zoektocht naar de nieuwe sponsor ligt al langer gevoelig in de Franse hoofdstad. De supporters en dan vooral de Ultras zijn altijd al gekant geweest tegen de economische activiteiten van de nieuwe eigenaars. En dan heeft ook nog de de burgemeester van Parijs inzagerecht, want hij gaf in 2013 de grond van het stadion tot 2030 in erfpacht aan PSG.