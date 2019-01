Krzysztof Piatek (23), het fenomeen in de Serie A

Op de topschutterslijst van de Serie A moet Krzysztof Piatek enkel de Portugese veelvraat Cristiano Ronaldo (33, Juventus, 14 goals in 19 duels) voor zich dulden. En dat terwijl een andere veteraan, de onverslijtbare Sampdoria-aanvoerder Fabio Quagliarella (35, 12 treffers in 18 ontmoetingen) in zijn nek hijgt. Maar Piatek toonde de afgelopen weken en maanden dat hij geen last heeft van de toenemende druk. De Poolse scoremachine sloot eind december af met een fraai rapport: 13 doelpunten in 19 partijen, daarbij weliswaar geen enkele keer goed voor een beslissende voorzet. Hij lijkt dus klaar om...