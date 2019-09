Onze Rode Duivels kunnen zich vanavond 'virtueel' plaatsen voor het komende EK, maar hoe zit dat met de andere landen die vanavond spelen? Een kort overzicht van de belangrijkste matchen.

Estland - Nederland

Nederland hoort opnieuw bij de grote jongens. Na de knappe uitzege tegen Duitsland van vorige week speelt Oranje weer volop mee in groep C met 6 op 9 en ziet de Nederlandse pers de Europese titel zelfs binnen handbereik. Volgende horde is Estland, dat niet zoveel voorstelt zoals onze Rode Duivels al konden ervaren. Opmerkelijk: als Oranje vanavond wint, zou het pas de eerste keer zijn sinds november 2017 dat het nog eens twee interlands na elkaar kon winnen.

Noord-Ierland - Duitsland

In tegenstelling tot Nederland loopt het bij Duitsland niet van een leien dakje. De thuisnederlaag tegen Oranje sloeg hard in bij de Duitse pers en levende legende Lothar Matthäus riep al op om het team serieus door elkaar te schudden met het 20-jarige wonderkind Kai Havertz als de nieuwe spilfiguur. Benieuwd of Löw naar die kritiek zal luisteren en hoe de Mannschaft het zal doen tegen de ongeslagen leider Noord-Ierland.

Rusland - Kazachstan

Wie denkt dat de Rode Duivels de eerste plaats in groep I voor het rapen hebben, kunnen bedrogen uitkomen. Rusland staat namelijk maar op drie punten en hebben vanavond een niet al te moeilijke match voor de boeg thuis tegen Kazachstan. Als zowel de Belgen als de Russen vanavond winnen, bedraagt de kloof tussen nummer twee (Rusland) en drie (Kazachstan) al acht punten. Dat zou voor beide landen genoeg moeten zijn voor rechtstreekse kwalificatie voor het EK.

Polen - Oostenrijk

Groep G is misschien wel de spannendste van allemaal. Na vijf wedstrijden bedraagt het verschil tussen leider Polen en nummer vier Israël slechts vier punten. De wedstrijd van vanavond is dus van groot belang. Oostenrijk kan bij winst op gelijke hoogte komen met Polen terwijl de Polen zelf een goede zaak kunnen doen bij winst en zo al zes punten kunnen los staan van Oostenrijk. Bovendien hebben de Polen ook iets recht te zetten na de nederlaag tegen Slovenië van vorige week. Het belooft, met andere woorden, een spannende avond te worden.