Met nog een contract tot juni 2022 begint de tijd stilaan te dringen: blijft hij of blijft hij niet?

Afgelopen vrijdag werd nog aan Mauricio Pochettino gevraagd wat hij vond van zijn 22-jarige spits. De Argentijnse PSG-coach zei dat hij hoopte dat Mbappé 'nog lang in Parijs blijft'. Op de persconferentie dinsdag naar aanleiding van de CL-match tegen FC Barcelona voegde Pochettino daaraan toe dat 'de twee partijen met elkaar een akkoord moeten vinden'.

Nog niet zo lang geleden vertelde sportief directeur Leonardo dat 'de zaak binnenkort zal uitgeklaard worden', maar daar ziet het voorlopig niet naar uit.

Volgens L'Equipe wil PSG het contract van Mbappé met vier of vijf jaar verlengen en biedt het hem een 'zeer interessant' loon gezien de crisis waarin veel clubs op dit moment verkeren. Maar Mbappé, die al langer over zijn toekomst nadenkt, zou intern aangegeven hebben dat zijn 'denkproces' nog niet ten einde is.

De Engelse voetbalsite The Athletic beweert dat Mbappé een loon vraagt van 36 miljoen euro per jaar. Op dat exorbitante bedrag zou Manchester City, op zoek naar een opvolger voor Sergio Agüero, afgehaakt zijn. De harmonie in de kleedkamer zou erdoor verstoord raken. Volgens The Athletic richt Guardiola nu zijn pijlen op Erling Haaland, Harry Kane of ... Romelu Lukaku.

De Spaanse media linken Mbappé nog altijd aan Real Madrid of FC Barcelona, hoewel de schuldenberg van beide clubs weinig manoeuvreerruimte op de transfermarkt toe lijkt te laten. Ook Javier Tebas, voorzitter van de Spaanse profliga, zei onlangs dat het hem 'moeilijk' lijkt dat Mbappé naar La Liga komt.

Qatar 2022

Op zestien maanden van het einde van het contract begint de tijd te dringen voor PSG. Maakt Mbappé kenbaar niet te willen blijven, dan kan de Franse topclub nog proberen hem deze zomer te verpatsen voor een astronomisch bedrag. Volgens de Franse media zou de topclub een prijskaartje van 180 miljoen euro aan zijn vedette hangen.

De Qatarese eigenaars van PSG zouden er echter eerder op gebrand zijn om zowel Mbappé als Neymar in Parijs te houden tot het WK 2022. Op het toernooi in hun eigen land kunnen ze dan uitpakken met twee internationale uithangborden.

