De laatste speeldag in La Liga zit erop. Steve Van Herpe, journalist bij Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op een boeiend seizoen.

De kampioen: Real Madrid

De Koninklijke heeft zijn titel vooral te danken aan twee spelers: Thibaut Courtois en Karim Benzema. De keeper, 16 clean sheets in La Liga, en de kapitein, goed voor 27 goals, leverden het beste seizoen uit hun carrière af. Tel daar de ontluiking van Vinícius Júnior bij, het eeuwige middenveld Kroos-Casemiro-Modric en de geslaagde integratie van David Alaba en je hebt alle ingrediënten voor succes. Chef-kok aan het fornuis was Carlo Ancelotti. Hij serveerde geen vijfsterrenmenu, maar wel degelijke kost, af en toe overgoten met een Miracolisausje.

De tegenvaller: FC Barcelona

Na de 0-4-overwinning op Real Madrid dacht menigeen, Gerard Piqué voorop, dat FC Barcelona terug van weggeweest was. Viel dat even tegen! De Catalanen sleepten nog een tweede plaats in La Liga uit de brand, maar werkten al bij al een zeer wisselvallig seizoen af, afgesloten zonder trofee. Door het financiële moeras waarin de club zich bevindt, is het maar de vraag hoe snel Barça weer mee zal kunnen doen voor de prijzen. Aan de wallen van Xavi te zien, is dat nog niet voor morgen.

Xavi loodste FC Barcelona naar een tweede plaats in La Liga, maar een prijs zat er niet in dit seizoen. © Europa Press via Getty Images

De verrassing: Real Betis

Door het winnen van de Spaanse beker - de eerste prijs in 17 jaar - was Real Betis al verzekerd van een plaatsje in de poulefase van de Europa League volgend seizoen, maar in de competitie deed het heel lang mee voor de Champions Leagueplaatsen. Oude vos Manuel Pellegrini (68) liet Real Betis bovendien sprankelend voetballen, met draaischijf Nabil Fekir (6 goals en 8 assists in La Liga) en linksbuiten Juanmi (16 goals en 5 assists) als meest bepalende spelers.

Nabil Fekir, de draaischrijf van Real Betis, wordt op de huid gezeten door Eric García. © Getty Images

De topschutter: Karim Benzema

Er stond geen maat op Karim Benzema. Waar er bij FC Barcelona jaren sprake was van Messidependencia, een te grote afhankelijkheid van Messi, was er dit seizoen dag en nacht verschil tussen een Real met of zonder Benzema. In de heenronde won Real Madrid met hem op het veld de toppers van zowel FC Barcelona (1-2) als van Atlético (2-0), maar in de terugronde was de Franse spits er niet bij en gingen beide wedstrijden verloren. Geen toeval.

Vinícius Junior en Karim Benzema hadden dit seizoen meer dan één reden om te vieren. © Getty Images

De revelatie: Enes Ünal

Een echte ontdekking is de ex-Genkspits niet meer, maar zonder zijn goals speelde Getafe nu niet meer in La Liga. In zijn eentje was Enes Ünal goed voor bijna de helft van de doelpuntenproductie van de Madrileense ploeg. De 25-jarige Turkse spits, die getrouwd is met de Belgische ex-voetbalster Lisa Smellers, ligt nog tot 2025 onder contract bij Getafe.

Enes Ünal probeert Eduardo Camavinga af te houden. © Getty Images

