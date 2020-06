Na de Bundesliga hervat vanavond ook de Spaanse competitie. In Duitsland lopen enkele toptalenten rond met Kai Havertz, Jadon Sancho en Alphonso Davies, maar naar welke youngsters is het uitkijken in Spanje?

Ferrán Torres (20, Valencia CF)

Noem een Europese topclub en waarschijnlijk zal Ferrán Torres er wel op het verlanglijstje staan. De 20-jarige Spaanse flankspeler staat al langer bekend als een toptalent - met Spanje won hij het EK U17 en U19 en was steeds bij de beste spelers van het toernooi - en breekt nu door in de Spaanse eerste klasse.

In La Liga was hij dit seizoen al goed voor 5 goals en 5 assists in 25 wedstrijden. En zelfs in de Champions League was hij met 2 goals en 2 assists in de 6 groepswedstrijden al beslissend voor de Vleermuizen.

Torres heeft dan ook alles wat een moderne winger moet hebben: hij is snel, heeft een goeie voorzet en pikt zo nu en dan zijn doelpuntje mee. De clubs die hem willen inlijven, zullen wel wat dieper in de portemonnee moeten tasten, want Torres is momenteel 50 miljoen euro waard.

Bekijk hieronder de skills van Ferrán Torres.

Lee Kang-in (19, Valencia CF)

De Zuid-Koreanen zijn momenteel in de ban van Heung-Min Son, hun absolute topspeler van Tottenham. Binnenkort kan daar nog een nieuwe naam bijkomen: Lee Kang-in. De 19-jarige middenvelder speelt al sinds zijn twaalfde bij de jeugd van Valencia en kende al enkele succesvolle jeugdtoernooien met Zuid-Korea - hij werd onder meer speler van het toernooi op het WK U20.

Sinds september vorig jaar is de aanvallende middenvelder A-international en dat terwijl hij bij Valencia nog steeds geen basisplaats wist af te dwingen.

Maar dit seizoen lijkt Kang-in steeds meer naam te maken. Al is dat met mondjesmaat, want hij werd afgeremd door een spierblessure. De Zuid-Koreaan scoorde nog maar 1 keer in 11 competitiewedstrijden.

Bekijk wat de technisch vaardige middenvelder in zijn mars heeft.

Rodrygo (19, Real Madrid)

Een talent dat zich al liet opmerken - en daar kunnen ze bij Club Brugge in de Champions League van meespreken - is Rodrygo Goes van Real Madrid. Hij werd afgelopen zomer, in de schaduw van Eden Hazard, voor 45 miljoen euro overgekocht van het Braziliaanse Santos en moet met zijn landgenoot Vinícius het toekomstige aanvalskoppel van de Koninklijke worden.

Dit seizoen was nog een overgangsjaar voor de grote fan van Hazard. In de competitie scoorde hij maar twee keer en gaf geen enkele assist. In de Champions League, daarentegen, was het Braziliaanse dribbelwonder wel al goed voor een hattrick tegen Galatasaray en scoorde hij ook tegen Club Brugge.

Aangezien de concurrentie op de flanken bij Real Madrid moordend is, moest Rodrygo de laatste maanden terug naar de B-ploeg van de Koninklijke, maar wees maar zeker dat de Braziliaan in de toekomst nog van zich zal laten spreken.

Bekijk hieronder de hattrick van Rodrygo tegen Galatasaray.

Samuel Chukwueze (21, Villarreal)

Villarreal kocht hem in 2017 voor zo'n 500.000 euro van de Nigeriaanse Diamond Academy. Een jaar later mocht de Nigeriaanse youngster al proeven van het A-team en vorig seizoen was hij een van de absolute smaakmakers. Toen startte hij in 19 competitiewedstrijden in de basis en kwam uiteindelijk in slechts drie wedstrijden in La Liga niet in actie. De Nigeriaanse winger was dan ook van groot belang voor de Gele Onderzeeër met zijn 5 goals en 2 assists.

Dit seizoen ging hij op zijn elan verder. Chukwueze was tot nu toe goed voor 3 goals en 3 assists. Ondertussen werd de rechterflankspeler ook A-international voor Nigeria, waar hij al 12 caps telt.

Vergelijk Samuel Chukwueze gerust met Arjen Robben. Hij is namelijk aalvlug op de rechterflank en draait, u raadt het al, graag met zijn linkervoet naar binnen om dan stevig uit te halen of de bal lekker in de verste hoek te krullen.

Bekijk hieronder de Nigeriaanse Arjen Robben.

Martin Odegaard (21, Real Sociedad)

De Noor was al een absolute ster op zijn 16e toen hij zijn vaderland verliet voor Real Madrid. Het godenkind moest op termijn Cristiano Ronaldo en Lionel Messi vervangen aan de eenzame top van het moderne voetbal.

Bij Real Madrid lukte het aanvankelijk niet, maar na uitleenbeurten aan Vitesse en Heerenveen komt de Noor dit seizoen helemaal boven water bij Real Sociedad. In 28 wedstrijden voor de Basken - competitie en beker - was hij goed voor 7 goals en 8 assists. Hij dirigeerde de ploeg naar een vijfde plaats in La Liga.

Bij Real Madrid zien ze het allemaal graag gebeuren. Wie weet krijgt de ondertussen 21-jarige Odegaard volgend seizoen wel zijn grote kans in het A-team van de Koninklijke.

