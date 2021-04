La Liga heeft geen bewijzen van racistische uitlatingen gevonden tegen Valencia-verdediger Mouctar Diakhaby tijdens de match van afgelopen zondag tegen Cadiz.

La Liga kwam met volgende conclusie naar buiten in een persbericht: 'Na grondige analyse van de wedstrijdbeelden hebben we geen enkel bewijs aangetroffen dat erop wijst dat Cadiz-speler Juan Cala zich racistisch uitgelaten heeft tegenover Mouctar Diakhaby.'

Verder gaf het te kennen beroep te hebben gedaan op een bedrijf 'dat een lipleesanalyse en gedragsstudie heeft uitgevoerd op Juan Cala en Mouctar Diakhaby'. La Liga bereidt zich nu voor om de zaak te sluiten bij gebrek aan bewijs.

Volgens de Spaanse radiozender Cope zouden de micro's geregistreerd hebben dat Cala 'Mierda, déjame en paz' ('Verdorie, laat me met rust', in het Spaans) riep, om zich vervolgens te excuseren met de woorden 'Perdona, no te cabrees' ('Sorry, maak je niet druk', in het Spaans).

La Liga deelde de resultaten van haar onderzoek met de betrokken clubs en de bevoegde autoriteiten. Voor het overige is het enkel nog wachten op de beslissing van de Spaanse voetbalbond (RFEF), die bevoegd is om disciplinaire sancties tegen spelers te nemen indien nodig. Het startte een 'buitengewone procedure' op tegen Cala.

