De Spaanse profliga wil volgende maand de draad van de voetbalcompetitie weer oppikken, maar experts waarschuwen er voor fysieke én mentale risico's.

In de Spaanse media sijpelt hier en daar zaterdag 20 juni door als de dag waarop de competitie terug op gang wordt getrapt, maar de Spaanse profliga weerlegde dat met een persbericht, waarin het stelde dat er nog geen datum is vastgelegd en dat er gewacht wordt op een beslissing van de regering. De bedoeling is alleszins om in de maand juni terug aan het voetballen te gaan.

Details van het protocol dat de liga wil hanteren bij wedstrijden, lekten wel al uit: 24 uur voor elke wedstrijd wordt het stadion schoongemaakt en is er een politie-inspectie; van iedereen die het stadion binnenkomt, wordt de temperatuur gemeten; als een speler positief test op Covid-19, moet hij thuis in quarantaine en zullen de mensen uit zijn omgeving getest worden.

Gevolgen voor het hart?

Ondanks alle veiligheidsmaatregelen is er ook in Spanje veel twijfel en onzekerheid. Zo brachten de spelers en de technische staf van Eibar al een statement naar buiten dat ze bang zijn om te voetballen, een activiteit waarbij de social distancing niet gerespecteerd kan worden.

In de medische wereld is er veel reserve, aangezien het virus nog veel geheimen heeft en zeker de gevolgen ervan nog niet genoeg gekend zijn. Over de risico's en de effecten zijn al enkele wetenschappelijke teksten beschikbaar. Eentje ervan is de studie van drie Italiaanse artsen die erop wijst dat er een groter risico op longschade zou kunnen zijn bij besmette topsporters die intensieve inspanningen leveren.

Ook Cristiano Eirale en Alessandro Corsini, de clubdokters van respectievelijk PSG en Inter, publiceerden een onderzoek in Biology of Sport. Daaruit blijkt dat intensieve trainingen het immuunsysteem kunnen verzwakken. Zo is het risico op besmetting met Covid-19 hoger en kan de ziekte zelfs het hart, de longen en andere organen aantasten.

Corsini benadrukt dat er over het gedrag van het virus en de gevolgen ervan nog weinig geweten is: 'De meest gevreesde gevolgen hebben te maken met het hart, met name myocarditis (ontsteking van het hartspierweefsel, nvdr) en pericarditis (ontsteking van het hartzakje, nvdr).'

Afgezien daarvan verwacht men in Spanje ook een opstoot van blessures. 'Normaal gezien zijn er in een seizoen twee piekmomenten wat dat betreft: bij de hervatting in de zomer en na de winterstop', zegt Helena Herrero, hoofd van de medische dienst van de Spaanse voetbalbond, in El País. 'Maar de huidige situatie heeft geen precedenten. We verwachten hoe dan ook een aanzienlijke toename van blessures.'

Twijfels en angsten

Bovendien kan stress een belangrijke rol spelen. De competitie wordt immers hervat vanaf speeldag 28, met nog elf wedstrijden te gaan. Veel foutenmarge is er dus niet en de matchen zullen elkaar in sneltempo opvolgen. Op de achtergrond blijft het virus sluimeren.

'De spelers gaan risico's lopen', legt Pol Lorente, de fysiektrainer van Leganés, uit in El País. 'Daarna gaan ze naar huis, sommigen naar hun baby van vier maanden, en gaan ze nadenken... Voetballers zijn ook mensen met twijfels en angsten, die nu geconfronteerd worden met het onbekende.'

De vraag is dan ook of het voorbeeld van Rafael Gimenez, van tweedeklasser Cadiz, navolging zal kennen. De speler weigert het oefencomplex van de club te betreden. 'Ik zal natuurlijk afstand doen van mijn salaris, maar ik ben te bang om te voetballen momenteel', zegt hij. 'Ik ben een man met principes. Voor mij hebben de gezondheid van mijn dochters de hoogste prioriteit. Ik wil pas weer voetballen als er een vaccin voor het coronavirus is.'

