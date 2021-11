Ieder weekend geven we toelichting bij een opmerkelijke gebeurtenis in het buitenlandse voetbal. Steve Van Herpe heeft het deze week over de weigering van Joshua Kimmich en andere Bayernspelers om zich te laten vaccineren.

In het Duitse voetbal is het debat al een tijdje aan de gang, en wel op het hoogste niveau. Bij recordkampioen Bayern München zou er tweespalt zijn in de kleedkamer omdat vijf spelers zich weigeren te laten vaccineren: Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric-Maxim Choupo-Moting en Michaël Cuisance.

Sommigen beweren dat het verrassende 2-1-verlies van vorige speeldag tegen Augsburg een teken is dat het serieus scheef zit in de spelersgroep.

Intussen wil Kimmich geen 'antivaxer' of 'corona-ontkenner' genoemd worden. 'Ik geloof dat er ook nog andere mensen zijn, die simpelweg wat bedenkingen hebben, wat de reden daarvoor ook is. Dat moet men respecteren, vind ik, vooral zo lang je je aan de maatregelen houdt.'

Dat je bedenkingen hebt bij een vaccin dat in recordtijd is ontwikkeld, is de normaalste zaak van de wereld. Kimmich stelt zich vooral vragen over de effecten op de lange termijn van het vaccin. Zijn die voldoende gekend?

Verschillende wetenschappers wijzen er intussen op dat áls er effecten zijn bij een vaccin, die zich voordoen op de korte termijn, nóóit op de lange termijn. Er lijkt geen reden om daaraan te twijfelen.

Hoe dan ook: Joshua Kimmich zou zich moeten laten vaccineren. Als mens heb je immers niet alleen een verantwoordelijkheid ten opzichte van jezelf, maar ook ten opzichte van anderen. Als je met een niet-vaccinatie het leven van anderen in gevaar brengt, stopt de discussie dan niet?

Je verhoogt ook de druk op de zorgsector. De toestand in de ziekenhuizen is nu al schrijnend, wie wil daar nog een schepje bovenop doen? Duitsland is intussen de kaap van de 100.000 coronadoden gepasseerd. Dat is méér dan een uitverkochte Allianz Arena.

Bovendien is voetbal een contactsport bij uitstek. Ook al worden spelers om de haverklap getest, het risico op een besmetting is groter dan wanneer je in je ukkie in het bos gaat joggen.

En, last but not least, voetballers hebben een voorbeeldfunctie. Of hij dat nu wil of niet, Kimmich geeft met zijn niet-vaccinatie ook aan anderen brandstof om het niet te doen.

Daarom: laat niet-gevaccineerde voetballers gewoon thuis. Nog beter zou zijn om hen eens een dag in de zorg te laten werken, maar dat kan helaas niet.

