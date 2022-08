Qatar verwacht een miljoen bezoekers in zijn acht stadions tijdens het WK voetbal eind dit jaar. Het zet hoog in om alles vlot te doen verlopen. Daarvoor maakt het land gebruik van hoogtechnologische CCTV-cameras, drones en een spectaculair veiligheidshoofdkwartier genaamd 'Aspire'.

James Bond

Qatar is een klein land en de acht stadions liggen op slechts luttele tientallen kilometers van elkaar. Van die unieke situatie heeft het emiraat gebruik gemaakt om een enorm gecentraliseerd security-apparaat te maken, Aspire. Wie het apparaat ziet, waant zich in een ware James Bondfilm. Honderden schermen van computers en televisies komen samen in één ruimte.

Vanuit Aspire worden alle stadions 'bestuurd'. De mannen in karakteristiek zwarte pakken die zich in de controlekamer bevinden, hebben de mogelijkheid om poorten te sluiten en te openen, alarmen te laten afgaan en stadions te evacueren. Maar ook simpele dingen, zoals problemen met de airconditioning of lange wachtrijen aan de bars kunnen bijgestuurd worden vanuit het centrum.

Big Brother

Het belangrijkste middel dat de Qatarezen daarvoor hebben is een netwerk van 15.000 CCTV-camera's. Via dat gesloten circuit van camera's die gezichten kunnen herkennen en warmte kunnen meten zal Aspire alle stappen van zijn bezoekers helemaal kunnen opvolgen. Het zal een cruciaal hulpmiddel zijn voor de beperkte politieenheden die het land ter beschikking heeft, en die nu al hulp vragen aan hun Turkse collega's. Verder zal Aspire ook nog uitgebreid drones inzetten die vanuit de lucht moeten natrekken of de drukte op bepaalde plaatsen houdbaar is om te kunnen anticiperen op problemen.

De organisatie noemt Aspire trots een nieuwe standaard in het organiseren van veilige sportevenementen. 'Wat er ook gebeurt, wij hebben een antwoord klaar' zegt Hamad Al-Mohannadi, directeur van Aspire, tegen France24. 'In Qatar zijn we beter in video-surveillance dan waar ook ter wereld' zegt een andere medewerker tegen de Daily Mirror. 'Elke fan kan geïdentificeerd worden, maakt niet uit hoeveel volk en hoeveel wedstrijden er zijn op een dag...Wij zijn de eerste die iets doen op deze schaal en het wordt nu al een inspiratie voor de toekomst.'

Uiteraard zijn er ook vragen te stellen bij het respect van privacy op zo'n evenement. Veel van de fans werden al uitgebreid gescreend op voorhand en de supporters met een verleden in de criminaliteit of als hooligan werden de toegang geweigerd. Nu zal ook op het evenement zelf iedereen gevolgd worden. Volgens Al-Mohannadi is dat echter niets om bezorgd om te zijn 'Er wordt pas actie ondernomen als we geweld of beschadiging van eigendommen zien, indien dit gebeurd, hebben we nu gewoon een snelle reactie klaar.' Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.

