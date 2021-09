Sean Dyche heeft zijn contract als manager van Burnley verlengd tot 2025, zo bevestigt de club. Opvallend: de 50-jarige Engelsman leidt het team al sinds oktober 2012.

Dyche is de langstzittende trainer in de Engelse hoogste klasse. Met Dyche op de bank promoveerde Burnley twee keer naar de Premier League, in 2014 (waarna onmiddellijk weer degradatie volgde) en 2016. Twee keer parkeerde hij het team in de linkerkolom en een keer werd zelfs Europees voetbal gehaald (na een zevende plaats in 2018, met Steven Defour in de kern).

Vorig seizoen eindigde Burnley als zeventiende net boven de degradatiezone. Nu staat het team na vier speeldagen achttiende met 1 op 12.

