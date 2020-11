Lassina Traoré is zich een weg aan het knokken in het eerste team van Ajax, dat twee weken geleden nog met recordcijfers won van VVV Venlo en vanavond het Deense Midtjylland in de ogen kijkt in de Champions League.

U heeft het waarschijnlijk wel ergens gehoord of gezien hoe Ajax VVV Venlo in de pan hakte met 0-13. Het werd meteen de grootste overwinning ooit in de Eredivisie. Een van de hoofdrolspelers in die wedstrijd was Lassina Traoré. De Burkinees vond maar liefst vijf keer de weg naar het doel en gaf drie assists. De laatste Ajax-speler die vijf keer wist te scoren in één wedstrijd was Marco van Basten, in 1985. De nog maar 19-jarige spits kwam bij het Franse RFI terug op zijn glansprestatie: 'Ik ontving enorm veel berichtjes na de match. Van mijn vrienden, maar ook uit de hele voetbalwereld. Dat doet natuurlijk erg veel deugd! Ik maak geregeld een doelpunt, maar wat er toen gebeurde, was echt uitzonderlijk. We hebben toen geschiedenis geschreven. Het was echt iets heel nieuw voor mij. Soms probeer ik een passeur te zijn en dan haak ik wat af, want als je alleen in de spits staat, raak je niet veel ballen en dat gevoel moet ik wel hebben. Dat is ook een van mijn sterktes en daar maak ik momenteel goed gebruik van.'Tijdens de midweek zou je dan verwachten van de vicetopschutter in de Eredivisie dat hij ook goed uit de verf zou komen tegen Atalanta in de Champions League. En teleurstellen deed hij allerminst. Eerst lokte hij een penalty uit, die kapitein Dusan Tadic omzette, om vervolgens zijn rekening in het Kampioenbal zelf te openen. Maar nog volstond een dubbele voorsprong niet voor de Ajacieden om de drie punten mee naar huis te nemen, want Atalanta kwam in de tweede helft nog terug tot 2-2. Met slechts 1 punten na twee wedstrijden (weliswaar tegen Liverpool en Atalanta, niet de minste clubs) moet Ajax nu wel vol aan de bak tegen het Deense Midtjylland, het kleine broertje in de groep. Lassina Traoré speelde eerst tien jaar (van 2007 tot 2017) bij de jeugd van Rahimo FC, een eersteklasser uit Burkina Faso, vooraleer hij in 2017 tekende bij Ajax Cape Town, de satellietclub van de Amsterdammers in Zuid-Afrika. Hij speelde uiteindelijk geen minuut voor de hoofdmacht, maar zijn goeie prestaties bij de reserven zorgden wel voor een stageplek in Europa in 2018 en uiteindelijk ook een contract bij Ajax. Al moest Traoré wel om administratieve redenen nog wachten tot zijn 18e vooraleer hij echt naar Amsterdam mocht verhuizen. Op 12 januari 2019 was dan uiteindelijk het grote moment daar toen de jonge Burkinees een contract ondertekende voor vijf seizoenen.Eerst speelde hij wel nog voor Jong Ajax, in de Nederlandse tweede klasse, waar hij 22 keer scoorde en 11 assists afleverde in iets minder dan 30 wedstrijden. Op 22 december nam coach Erik ten Hag hem op bij de hoofdmacht en mocht Traoré zelfs starten in de 6-1-overwinning tegen ADO Den Haag. En ondertussen speelde Traoré ook al 6 keer voor Burkina Faso, waarin hij - u raadt het al - al verschillende keren scoorde. Momenteel zit hij daar aan drie treffers. Ajax heeft er dus duidelijk een nieuw wapen bij.Leandro Thibaut