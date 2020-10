Lucien Favre maakt zich zorgen om zijn verdediging en Simone Inzaghi krijgt de motor van Lazio voorlopig niet aan de praat.

Thorgan Hazard komt straks om 21 uur niet in actie, wanneer de aftrap wordt gegeven in het Olympisch Stadion. Op 19 september speelde onze 27-jarige landgenoot zijn laatste minuten voor Borussia Dortmund, toen hij tegen Borussia Mönchengladbach halverwege de eerste helft werd gewisseld. Door een spierscheur in het bovenbeen verzamelde hij sindsdien geen speeltijd meer bij de Borussen.Dortmund begon met een negen op twaalf in de Bundesliga en is groepsfavoriet in poule F van het kampioenenbal. Het Lazio van Simone Inzaghi is in de Serie A nog lang niet op kruissnelheid. De twijfel regeert bij de ploeg van de revaliderende Silvio Proto na een teleurstellende vier op twaalf en een recente 3-0-uitschuiver bij Sampdoria.Maar ook Borussiacoach Lucien Favre heeft zorgen. De 62-jarige Zwitser kan dan wel in de Bundesliga uitpakken met een doelsaldo van 8-2, sinds hij in juli 2018 aan de slag ging in Noordrijn-Westfalen pakt zijn team te veel vermijdbare tegendoelpunten. En net in het verdedigende compartiment heeft hij te kampen met veel afwezigen. Zo reisde Duits international Emre Can niet mee naar Rome, door een rode schorsing. Ook de Zwitser Manuel Akanji (corona), de al langer geblesseerden Dan-Axel Zagadou en Nico Schulz zijn er niet bij.Lukasz Piszczek (oogletsel) zou volgens Sebastian Kehl - sinds april 2018 technisch directeur - gerecupereerd kunnen worden, na een laatste onderzoek en test op het veld. Waarschijnlijk zal de Deense ervaren middenvelder Thomas Delaney, net als in Hoffenheim, moeten opdraven in de driemansverdediging.Favre wil dat Mats Hummels de rest mee op sleeptouw neemt. 'We moeten het defensieve aspect nog meer beheersen', poneerde de coach recent in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. 'Acht of negen spelers van de elf die hun taak uitvoeren bij balverlies, dat is te weinig.'Sportief directeur Michael Zorc looft ondertussen 'de balans' in het spel van Thomas Meunier. Als steun in de rug van de offensief gerichte rechterflankspeler draagt hij wel de zware erfenis van de naar Inter vertrokken Achraf Hakimi. 'Thomas speelt zeer intelligent, kan sluw uit de hoek komen, maakt weinig fouten en toont een tegenstander door zijn robuustheid en atletisch vermogen dat er weinig te rapen valt.'Aan de oever van de Tiber wacht de confrontatie met Ciro Immobile (30). De Italiaanse scoremachine vertoefde al een seizoen bij Borussia Dortmund. In juli 2014 werd de 42-voudig international voor 18,5 miljoen euro overgenomen van Torino, maar voor BVB maakte hij amper 3 goals in 25 partijen. 'Maar Ciro is ijskoud voor het doel', herinnert Hummels zich. 'Dat is hij al jaren.' Ook Kehl weet dat door samen te trainen en te spelen met de goalgetter. 'Het wordt cruciaal om Immobile in bedwang te houden.'Een terechte opmerking, want sinds Lazio de 1,85 meter rechtsvoetige aanvaller in juli 2016 voor 9,45 miljoen euro overnam van FC Sevilla, was hij al goed voor 125 (!) treffers.