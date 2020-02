Voor de derde keer in tien jaar haalt Aston Villa een bekerfinale. In 2010 verloor het de finale van de ligabeker tegen Manchester United, in 2015 die van de FA Cup tegen Arsenal. Zondag is Manchester City tegenstander, opnieuw in de ligabeker. Derde keer goeie keer?

Örjan Nyland. Zegt de naam u iets? Hij was als doelman de held van Villa in de halve finales tegen favoriet Leicester City. Tielemans en co konden die avond proberen wat ze wilden, de Noor kloppen lukte niet. In de debuutmatch van Ally Samatta voor zijn nieuwe ploeg scoorde aan de overkant ex-Anderlechtspeler Trézéguet wel en zo ging Villa naar de finale. Die wordt zondag gespeeld, mooi voor Villa, dat daarmee even weg komt uit de stress van de degradatiestrijd waarin het is verwikkeld. Mooi ook voor Marvelous Nakamba en Bjorn Engels, die in hun eerste seizoen in Engeland al meteen een prijs kunnen pakken. Net als Samatta, de eerste Tanzaniaan in de Premier League. Ex-Bruggeling Wesley, out met een kruisbandletsel sinds Nieuwjaar, komt dit seizoen niet meer in actie. In zijn eerste jaar blijft hij steken op 5 competitiegoals en 1 assists. Maar wel altijd in de basis, 21 keer.Of Nyland zijn kunstje zal kunnen herhalen, is nog zeer de vraag. De Noorse doelman was maar even stand in tussen twee andere keepers. Hij verving die avond Tom Heaton, die rekende op een selectie voor het EK bij Engeland, maar scheurde zijn kruisbanden en out is voor de rest van het seizoen. Nyland verloor na twee competitieduels, en een zware nederlaag tegen de tegenstander van zondag Manchester City (1-6), zijn plaats aan de inderhaast bij Milan geleende Pepe Reina, 37 jaar inmiddels.Dé figuur waar Villa op leunt is Jack Grealish, de 24-jarige spelmaker van de ploeg. Geboren in Birmingham en gedebuteerd voor Villa in mei 2014 tegen.. Man City. Ierland, het land van zijn grootouders, én Engeland trokken aan zijn mouw om international te worden. Hij koos voor Engeland, al speelde hij nog voor de U21 van Ierland. Zijn doel: straks het EK halen. In de strijd om het behoud en de bekerwinst is hij een cruciale pion. Villa maakte dit seizoen al 34 goals in de Premier League en met 7 goals en 6 assists had hij daar een grote voet in.(Peter T'Kint)