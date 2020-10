Een tweetal weken geleden werd Leandro Trossard opgezadeld met een record waar hij niets mee kan aanvangen. Maar in zijn tweede seizoen in de Premier League heeft de Limburger de jacht naar een EK-ticket geopend.

The ball goes to Trossard. Good take, good finish. He has hit the bar. This is unbelievable! Exasperating for Brighton. Three times he has hit the Manchester United woodwork. You can see the bar rocking. It was hit with such power. Twee weken geleden was Jonathan Pearce, topcommentator van het BBC-programma Match of the Day, het delirium nabij toen Leandro Trossard voor de derde keer zijn tanden stukbeet op het doelhout van doelman David de Gea. Alles wat er in die wedstrijd fout kon gaan voor de 25-jarige Limburger van Brighton, ging fout. Ondanks de strenge coronamaatregelen had Murphy zich blijkbaar in het American Express Community Stadium van The Seagulls genesteld.

...

The ball goes to Trossard. Good take, good finish. He has hit the bar. This is unbelievable! Exasperating for Brighton. Three times he has hit the Manchester United woodwork. You can see the bar rocking. It was hit with such power. Twee weken geleden was Jonathan Pearce, topcommentator van het BBC-programma Match of the Day, het delirium nabij toen Leandro Trossard voor de derde keer zijn tanden stukbeet op het doelhout van doelman David de Gea. Alles wat er in die wedstrijd fout kon gaan voor de 25-jarige Limburger van Brighton, ging fout. Ondanks de strenge coronamaatregelen had Murphy zich blijkbaar in het American Express Community Stadium van The Seagulls genesteld. 'Ik heb die nacht een tijdje wakker gelegen', zegt Trossard. 'Of ik mezelf iets verwijt? Bij het schot dat tegen de lat kletste dacht ik maar aan een ding: de bal hoog in de korte hoek trappen. Zo'n bal gaat altijd binnen. Achteraf kun je zeggen dat ik de bal rustig had moeten plaatsen. Mik ik tien centimeter lager, dan feliciteert iedereen mij voor dat mooie doelpunt. Het geluk liet mij die dag in de steek.' Vooral het verloop van de match zat Trossard dwars, met als anticlimax de tussenkomst van de VAR in de 97e minuut na hands van ploegmaat Neal Maupay. 'We scoorden de gelijkmaker in de 94e minuut en daarna waren er nog dertig seconden te spelen. In een vol stadion zou het publiek zich geroerd hebben bij het ingaan van minuut 95. Onder druk van onze fans had de scheidsrechter de wedstrijd wellicht op tijd afgefloten. Maar nu liet hij nog twee minuten overspelen...' De Premier League zal minstens tot nieuwjaar achter gesloten deuren afgewerkt worden. In veel landen zijn fans opnieuw welkom. Hoe sta jij daar tegenover? LEANDRO TROSSARD: 'Ik snap de beslissing van de overheid. Zo lang het aantal besmettingen blijf stijgen in Engeland is het niet verantwoord om weer supporters binnen te laten. Ik hoop dat ze zo snel mogelijk mogen terugkeren, maar voor mijn spel maakt het niet veel uit. Ik ben geen type dat een extra adrenalinestoot krijgt naargelang het aantal supporters dat in het stadion zit.' Het thuisvoordeel is volledig weg en dat zal vooral de kleine ploegen punten kosten in eigen stadion. TROSSARD: 'De vorm van de dag is nu bepalend. Bij een achterstand, en met nog tien minuten op de klok, word je in normale omstandigheden naar voren gepusht door de supporters. Nu moeten we het helemaal alleen doen.' Een paar collega's van jou uit de Premier League kwamen in opspraak omdat ze in volle coronacrisis het huis uitgingen voor niet-essentiële verplaatsingen. Heb jij alle regels gerespecteerd of ben je zo slim geweest om niet betrapt te worden? TROSSARD: ( lacht) 'Het eerste... Ik wilde mijn familie niet in gevaar brengen en ik had geen zin om twee trainingsweken te missen omwille van een quarantaine. Het verbaast mij niet dat er ook voetballers in de fout zijn gegaan. Je zal altijd mensen hebben die de regels proberen te omzeilen. Of die anders handelen omdat ze een andere kijk hebben op de situatie.'Je deed het niet onaardig met vijf doelpunten in jouw eerste seizoen. Kunnen we spreken van een geslaagde première? TROSSARD: 'Aangezien ik maar in de helft van de wedstrijden in de basis stond, mag ik tevreden zijn over het aantal doelpunten dat ik maakte. Indien ik deze campagne afsluit met minder doelpunten of minder speelminuten dan heb ik het gewoon slecht gedaan. Met een beetje geluk zat ik nu al aan vijf doelpunten, maar zolang ik een paar keer per wedstrijd in schietpositie kom, moet ik mij geen zorgen maken.' Het helpt wel dat je veel vrijheid krijgt van manager Graham Potter. TROSSARD: 'Ik krijg zoals elke speler richtlijnen mee wat betreft mijn positiespel en de looplijnen, maar ik krijg de vrijheid om tussen de linies te zwerven en als extra centrale middenvelder het spel mee te bepalen. Zodra de match is begonnen, moet je afgaan op je instinct. De manager zegt dat vaak: 'De looplijnen die we aanreiken, kunnen helpen in bepaalde situaties, maar op het veld moet je ook jouw voetbalintelligentie gebruiken.'' Vorig seizoen heeft Brighton even geflirt met degradatie. Hoe ver mogen jullie mikken dit seizoen? TROSSARD: 'De middenmoot. Alles daarboven is bonus. Vorig seizoen hebben we een recordaantal punten behaald in de Premier League ( 41 punten, nvdr) en ik voel dat we dit seizoen iets kunnen uitrichten. De perfecte kern samenstellen kost tijd - bij Genk hebben we drie jaar zitten bouwen aan een kampioenenploeg - en het zal ook een poosje duren voor we op elkaar ingespeeld zijn.' Jij maakt deel uit van de tweede lichting Belgen die de overstap maakte naar de Premier League. Het valt op dat die spelers geen onderdak hebben gevonden bij de zogenaamde Big Six. Is deze generatie minder getalenteerd dan die van Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen? TROSSARD: 'Het zal moeilijk worden om nog een lichting voort te brengen als die van Kevin, Eden, Romelu, enzovoort. Geef ons nog een jaar of twee en tegen dan zal er iemand van de nieuwe generatie een transfer maken naar een Engelse topclub. Ik voel mij goed bij Brighton, en ik wil verder groeien met de club, maar ik weet dat voldoende groeimarge heb om de stap te zetten naar een Engelse subtopper.' Kevin De Bruyne kwam onlangs in het nieuws door een dispuut met zijn makelaar over de uitgekeerde commissielonen. Dat bevestigt alleen maar dat spelers vaak de details niet kennen van hun eigen transfers. Kijk jij daar nog van op? TROSSARD: 'Ik kan mij niet uitspreken over wat Kevin De Bruyne overkomen is, maar vertrouwen is de basis van elke relatie tussen een speler en zijn makelaar. Het is logisch dat een makelaar geld wil verdienen aan een speler. Daarom is het aan de speler om uit te vissen wat zijn intenties zijn en hoe sterk de onderlinge band is.' Je werkt al acht jaar samen met Josy Comhair. Hoe groot is jouw vertrouwen in hem? TROSSARD: 'Wij hebben nooit issues gehad. Hij is in alle opzichten eerlijk tegen mij geweest. Soms verneem ik via via hoe iets tot stand is gekomen en dat komt telkens overeen met wat Josy mij verteld heeft. Aan dat soort details weet ik dat ik hem blindelings kan vertrouwen. Hij was er van in het begin, toen niemand mij kende. Het is gemakkelijk om als makelaar te komen aankloppen bij een speler die net kampioen is geworden bij Genk en twintig doelpunten heeft gemaakt.' Welk plan had Comhair voor ogen met jou? TROSSARD: 'Mijn prioriteit was profvoetballer worden. Toen ik Josy ontmoette had ik bij de A-kern van Genk weinig perspectieven om te spelen. Ik heb hem meteen gezegd dat ik speelminuten wilde verzamelen; het maakte mij niet uit waar. Sinds mijn uitleenbeurten aan Lommel en OHL is het alleen maar bergopwaarts gegaan. Josy heeft steeds faire deals voor mij onderhandeld waar iedereen achteraf tevreden mee was.' Je bent getrouwd, je hebt een kind, je verdient veel geld in een grote competitie, je bent international... Zou je even gelukkig geweest zijn met een carrière bij pakweg Eupen of STVV? TROSSARD: ( denkt na) 'Laat het mij zo zeggen: ik droomde ervan om de eerste ploeg van Genk te halen. Ik zou heel gelukkig geweest zijn, mocht ik nog tien jaar bij Genk gevoetbald hebben. Maar mijn ambities reikten verder dan België.' Voor de aftrap van elke Premier Leaguematch knielen alle spelers uit solidariteit met de Black Lives Matterbeweging. Het is knap dat jullie het blijven doen terwijl het in andere landen snel werd afgevoerd. TROSSARD: 'De clubaanvoerders hebben na overleg beslist dat alle spelers zouden knielen. En ik heb opgevangen dat we die actie tot het einde van het seizoen zullen doortrekken.' In de Amerikaanse NFL krijgen spelers de keuze of ze al dan niet knielen. Is dat geen betere oplossing dan de spelers iets op te leggen? TROSSARD: 'Ik weet niet of er bij Brighton spelers zijn die tegen hun zin op de knieën gaan. Maar ik zou er geen problemen mee hebben, mocht iemand weigeren om te knielen. Als je er niet achter staat, is het normaal dat je niet meedoet. Je moet durven uitkomen voor jouw mening.' Wat spookt er door jouw hoofd tijdens die paar seconden dat je letterlijk aan de grond zit? TROSSARD: 'Dat knielen duurt niet meer dan vijf seconden en voor je het weet gaan je gedachten uit naar de wedstrijd. Eigenlijk is het moeilijk om er elke dag bij stil te staan - het leven gaat immers verder - maar als bekende persoon kunnen wij een verschil maken in iemand zijn leven.' Daarom heb jij je in juni geout als een voorstander van de Black Lives Matterbeweging? TROSSARD: 'Ik wilde mensen aan het denken zetten. Mijn boodschap was duidelijk: racisme heeft geen plaats in onze maatschappij. Niet op een voetbalveld, niet in een stadion, nergens. Racisme is kleinerend. Ik vind dat het een van de ergste dingen is die je kunt meemaken. Ik wist dat mijn statement negatieve reacties zou uitlokken, maar ik lach dat weg. Ik weet dat mensen die altijd kritiek geven zich vaak niet goed in hun vel voelen. Zelfs na een wereldmatch, waarin je een hattrick hebt gescoord, zullen dat soort personen opduiken.' Heeft jouw engagement ook te maken met het feit dat je veel vrienden hebt met een migratieachtergrond? TROSSARD: 'Inderdaad. Mijn vrienden met een Belgische achtergrond kan ik op een hand tellen. Ik ben in Lanklaar opgegroeid waar veel mensen met uiteenlopende culturele achtergronden naast elkaar wonen. Op straat ben ik bevriend geraakt met jongens waarvan de roots in het buitenland liggen. Een van mijn beste vrienden is een donkere jongen. Ik kwam van jongs af bij hem thuis en daar kwam ik in aanraking met zijn cultuur. Ik maak geen onderscheid tussen zwart of blank. Het komt dus raar bij mij binnen als ik van mensen hoor dat ze zich afzetten tegen een multiculturele samenleving. We moeten er samen het beste van maken.' In januari 2019 zette je op Instagram een foto van jou op een schietstand in San Diego. Zou je het nu nog gepost hebben, rekening houdend met BLM? TROSSARD: 'Ik deel foto's met mijn volgers van zaken waar ik gelukkig van word. Mensen moeten niet altijd het kwade zoeken achter een foto. Ik kijk graag naar actiefilms waar er geschoten wordt en ik heb mij altijd afgevraagd hoe het zou voelen om een pistool in mijn handen te hebben. Wel, het is vrij angstaanjagend. Je beseft dat het geen stuk speelgoed is.'