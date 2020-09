Leandro Trossard heeft zijn start in zijn tweede seizoen bij Brighton niet gemist: twee wedstrijden ver en hij zit al aan een goal én een assist na twee basisplaatsen.

Verheugende vaststelling: België mag dan wel geen land zijn dat aan de lopende band topspitsen produceert en wie naar Engeland trekt heeft, het niet altijd makkelijk - niet waar Benteke, Origi of Bathsuayi - maar Leandro Trossard lijkt er zijn draai te hebben gevonden. In alle voorbeschouwingen op de nieuwe competitie werd hem een plaats in de basis van Brighton & Hove Albion voorspeld, en dat is ook uitgekomen. Hij startte op speeldag 1 tegen Chelsea, scoorde de gelijkmaker, maar zag de bezoekers uiteindelijk met 1-3 winnen. De eerste zege behaalde zijn ploeg op speeldag twee, uit bij Newcastle. Een vlotte zege. Na 7 minuten stond het al 0-2, uiteindelijk werd het nog 0-3. De tweede goal kwam op voorzet van Trossard, die werd afgewerkt door Neal Maupay.Opvallend : twee wedstrijden, twee soorten tactiek. Pakte coach Graham Potter het tegen Chelsea nog uit met een 3-5-2, met Matt Ryan (ex-Club Brugge en KRC Genk) uiteraard in doel en met die andere Genkie Trossard naast Maupay in de spits, dan was de aanpak bij de Magpies er eentje in een 3-4-3, met Trossard aan de rechterkant, Maupay vanaf links en de jonge Ier Aaron Connolly (20 pas) in de punt. Connolly is een jeugdproduct van de club, die hem in de tweede helft van 2019 een half jaar uitleende aan Luton. Vorig seizoen kwam hij bij de A-kern, startte 14 keer en maakte drie goals. Nu doorgroeien is de boodschap.Dat doet dus ook Trossard, wiens doelpunt vorig seizoen tegen Liverpool voor de fans van Brighton een van de mooiste van het seizoen was. Begonnen aan zijn tweede seizoen in de Premier League moet de aanpassing aan het voetbal van Graham Potter, de snelheid van de Premier League en het leven in Zuid-Engeland voorbij zijn. De Engelse voetbalpers looft zijn balbehandeling, zijn snelheid en zijn tactische flexibiliteit. Sterke troeven in de spits naast Neal Maupay, de 24-jarige Fransman die ook nieuw was vorig seizoen.Trossard is dus stilaan naam aan het maken. De Rode Duivel moest eerst wat ommetjes maken, vooraleer door te breken bij KRC Genk en nu door te stoten naar de (brede) kern van de nationale ploeg. Roberto Martínez nam hem in september al op in de groep, en wellicht is dat straks met duels tegen Engeland en Nieuw-Zeeland niet anders.Brighton zoekt nog een spits op de transfermarkt, maar niet al te fanatiek. Potter meent, niet onterecht, dat er in het trio Maupay, Connolly en Trossard nog veel progressiemarge zit. De Ier is jong en staat pas aan het begin van zijn carrière, de Fransman was vorig seizoen nieuw op het hoogste niveau, en dat gold ook voor Trossard, die ook nog eens werd teruggeslagen door een liesblessure begin september. Die kostte hem toen al een mogelijke selectie bij de Rode Duivels, maar sloeg zijn ontwikkeling in Engeland even achteruit: het duurde van eind augustus tot bijna eind oktober voor we hem terug in actie zagen. Daarna was hij regelmatig: 34 keer in de wedstrijdkern, 22 keer in de basis, 9 keer vervangen, en in totaal 5 goals en 3 assists in de competitie. Voor een debuutjaar behoorlijk tot goed, zeker als u weet dat Brighton in totaal slechts 39 keer scoorde in de competitie. Potter rekent nu op het doortrekken van die stijgende lijn, maar ook op meer steun vanuit de tweede linie, met aanvallende vleugelbacks. Daarbij wordt vooral uitgekeken naar de verdere progressie van Tariq Lamptey, 19 en een speler die vorig seizoen in januari overkwam van Chelsea, waar hij zijn jeugdopleiding genoot en prompt indruk maakte.