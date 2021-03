Het bedrijf RedBird Capital Partners, met NBA-ster LeBron James als mede-eigenaar, gaat investeren in voetbalclub Liverpool. Volgens Fenway Sports Group (FSG), de eigenaars van Liverpool, gaat het om een 'aanzienlijke investering'.

Dankzij de investering zullen James en zakenpartners Maverick Carter en Paul Wachter deel gaan uitmaken van de eigendomsgroep van FSG. Met hun investering willen ze Liverpool helpen om een geschat verlies van 120 miljoen pond (141 miljoen euro) aan inkomsten tijdens de coronacrisis op te vangen.

FSG stelde in een verklaring dat de deal, die deel uitmaakt van een lopende samenwerking tussen FSG en RedBird, de groep zou helpen om groeimogelijkheden na te streven terwijl de focus blijft liggen op 'winnen'. 'Onze strategische samenwerking met Gerry en het hele RedBird-team zal ons beter in staat stellen om toekomstige groeimogelijkheden op een snellere manier na te streven, maar met dezelfde kieskeurigheid die ons al zo goed heeft geholpen', zo klinkt het.

FSG nam in 2010 de controle over Liverpool.

Dankzij de investering zullen James en zakenpartners Maverick Carter en Paul Wachter deel gaan uitmaken van de eigendomsgroep van FSG. Met hun investering willen ze Liverpool helpen om een geschat verlies van 120 miljoen pond (141 miljoen euro) aan inkomsten tijdens de coronacrisis op te vangen. FSG stelde in een verklaring dat de deal, die deel uitmaakt van een lopende samenwerking tussen FSG en RedBird, de groep zou helpen om groeimogelijkheden na te streven terwijl de focus blijft liggen op 'winnen'. 'Onze strategische samenwerking met Gerry en het hele RedBird-team zal ons beter in staat stellen om toekomstige groeimogelijkheden op een snellere manier na te streven, maar met dezelfde kieskeurigheid die ons al zo goed heeft geholpen', zo klinkt het. FSG nam in 2010 de controle over Liverpool.