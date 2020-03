In Spanje wordt de 38-jarige ex-doelman onvoorwaardelijk vereerd. Nu wil de 167-voudige international ook voorzitter worden van de Spaanse voetbalbond. In het najaar volgt hierover uitsluitsel.

Er bestaan voetbalduels waarin de protagonisten uitgroeien tot echte helden. Soms halen ze zelfs de status van heilige. Het was tv-commentator José Javier Santos (59) die de openlijke heiligverklaring van doelman Iker Casillas voor zich nam: 'Ik kan het niet geloven. Arjen Robben tegenover Casillas, Robben tegen Casillaa..., Casillaaaas, de Heilige! Casillas voert ons naar het Licht! Casillas houdt zijn doel schoon! Casillas stopt Robben af! Hij is de aanvoerder. Hij is San Iker!'

...

Er bestaan voetbalduels waarin de protagonisten uitgroeien tot echte helden. Soms halen ze zelfs de status van heilige. Het was tv-commentator José Javier Santos (59) die de openlijke heiligverklaring van doelman Iker Casillas voor zich nam: 'Ik kan het niet geloven. Arjen Robben tegenover Casillas, Robben tegen Casillaa..., Casillaaaas, de Heilige! Casillas voert ons naar het Licht! Casillas houdt zijn doel schoon! Casillas stopt Robben af! Hij is de aanvoerder. Hij is San Iker!' De fase dateert van 11 juli 2010, wanneer in Johannesburg de WK-finale wordt gespeeld. De Nederlandse dribbelaar had de toen 28-jarige doelman van Real Madrid eigenlijk al gevloerd, maar met een ultieme reflex devieerde die de bal hoekschop. In de verlengingen was het Andrés Iniesta die La Roja de wereldtitel bezorgde. Casillas liet zijn emoties de vrije loop en huilde voor de camera's. Een magisch moment was het, toen hij aan het einde van het tv-interview zijn vriendin Sara Carbonero (36), de reporter van dienst, hartstochtelijk kuste. Ze huwden op 20 maart 2016 en hebben twee zonen, Lucas en Martín. Die WK-titel van 2010 vormt ongetwijfeld het hoogtepunt in de loopbaan van Iker Casillas Fernández, die ook kan uitpakken met twee EK-eindzeges, drie CL-overwinningen en vijf opeenvolgende keren de uitverkiezing tot beste doelman ter wereld. Daarnaast veroverde hij ook nog titels (vijf met Real Madrid, één met FC Porto) en bekers (drie met Real). 'Als kind droom je van zoiets', vertelde hij later op de Spaanse tv. 'Je ziet Brazilië en Frankrijk die altijd de toernooizeges behalen. Spanje ging er altijd in de kwartfinales uit.' De generatie van Casillas maakt daar een einde aan. In 1997 werd de goalie bij de U16 Europees kampioen, twee jaar later al wereldkampioen bij de U20. Als amper zeventienjarige, wat zijn rastalent bevestigde. Het volgende seizoen kreeg Casillas al een plaatsje in de A-kern van de Koninklijke, als doublure voor de Duitser Bodo Illgner. In mei 2000, vier dagen voor zijn negentiende verjaardag, werd hij de jongste keeper ooit die een finale van het kampioenenbal won (3-0 tegen Valencia). Begin mei 2019 werd Casillas op training bij FC Porto het slachtoffer van een hartinfarct. Een zware klap, die op 21 mei werd gevolgd door het nieuws dat bij zijn echtgenote een kwaadaardige tumor aan de eierstokken was vastgesteld en een operatie moest plaatsvinden. Maar dit najaar wil Casillas een gooi doen naar een nieuwe prestigieuze functie, die van bondsvoorzitter. De huidige voorzitter, Luis Rubiales (42), maakte in amper twee jaar al behoorlijk wat inschattingsfouten. De zwaarste was het ontslag van Julen Lopetegui als bondscoach, twee dagen voor de start van het WK in Rusland in 2018. Casillas krijgt alvast de steun van de Spaanse voetbalfans, zo bleek uit een poll op de website van sportkrant Marca.