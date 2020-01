De verrassende nummer twee in de Premier League voetbalt in de halve finales van de Carabao Cup tegen Aston Villa.

Een herhaling van het wonder van vier jaar geleden, toen The Foxes zich tot ieders verbazing tot kampioen van Engeland kroonden, zit er gezien de overheersing van Liverpool niet meteen aan te komen. Maar Leicester City is wel bezig aan een indrukwekkend seizoen.

Cultheld

Met dank aan manager Brendan Rodgers (ex-Liverpool en Celtic), die het team zonder complexen en offensief voor de dag laat komen. Diepe spits Jamie Vardy is natuurlijk de man die het meest in het oog springt, gezien zijn explosiviteit - op zijn bijna 33e - en opportunisme voor doel.

De 26-voudige international is momenteel met zeventien goals topschutter in de Premier League. Hij lijkt opnieuw nauwelijks af te stoppen, net zoals in 2016 onder wonderdokter Claudio Ranieri. Toen groeide Vardy uit tot een echte cultheld.

Naast de centrumaanvaller is ook James Madisson een interessante pion. De 23-jarige middenvelder was dit seizoen al goed voor zes doelpunten en drie assists, wat ook de beleidsverantwoordelijken van Manchester United niet ontging. Maar net als voor de 23-jarige verdediger Ben Chilwell (1 treffer en 3 assists, die interesse opwekte van onder andere Chelsea) en de Portugese rechterverdediger Ricardo Pereira (26, in de belangstelling van PSG) mogen de blikvangers van manager Rodgers - een warme persoonlijkheid en psychologisch sterk x - niet weggaan.

'Spelers van wie wij niet willen dat ze vertrekken, zullen ook niet gaan. Niet één zal ons verlaten', verklaarde de 46-jarige Noord-Ierse manager al tegenover Sky Sports. Dat criterium geldt ook voor de Nigeriaan Wilfred Ndidi (23, ex-KRC Genk), tegenwoordig een van de beste tackelaars in de Premier League.

Technisch defect

Indien Leicester City zo sterk blijft presteren als de laatste weken, dan zal het aan het einde van dit seizoen meestrijden voor een plek in de groepsfase van de Champions League. Daarmee wordt nog maar eens bevestigd dat hun voetbalsprookje nog niet ten einde is.

Een reusachtige afbeelding van Vichai Srivaddhanaprabha, de overleden Thaise eigenaar (ook van 1B-club OHL), prijkt aan de buitenkant van het King Power Stadium. Een blijvend eerbetoon aan The Boss, die samen met vier medepassagiers verongelukte op 27 oktober 2018 in zijn helikopter op amper honderd meter van het eigen stadion. Door een technisch defect verloor de piloot de controle over het toestel, dat neerstortte.

Doelman Kasper Schmeichel was ooggetuige van de crash. Hij probeerde de eigenaar tevergeefs uit het brandende wrak te halen, maar de Deen geraakte er niet door de hitte.

Levenswerk

De miljardair, steenrijk geworden met belastingvrije winkels op het vliegveld van Bangkok, leeft echter nog altijd verder in de gedachten van de eigen aanhang. Niet enkel door het grote doek voor de eigen voetbalarena, maar ook doordat de macht over werd gedragen aan zoon Aiyawatt. Hij nam het levenswerk van zijn vader over en hoopt hem te kunnen eren met nieuw sportief succes.

