In hun tweede seizoen op het hoogste niveau verbaasde Leicester City vriend en vijand door kampioen te worden in de Premier League. Vier jaar later zitten nog slechts zeven spelers bij de club. Wat is er met die anderen gebeurd?

Na vijf jaar is er veel veranderd bij Leicester, maar zeker niet alles. De as van de ploeg is bijvoorbeeld nog hetzelfde met de Deense keeper Kasper Schmeichel, kapitein en verdediger Wes Morgan en topschutter Jamie Vardy. Ondanks de vele aanbiedingen van andere clubs zijn zij trouw gebleven aan de clubkleuren. Sterker nog, ze wisten de club ook de seizoenen erna naar hogere toppen te brengen met een vijfde plaats vorig seizoen en dus een rechtsreeks ticket voor de groepsfase van de Europa League.

De andere kampioenenmakers, daarentegen, zijn echter wel vertrokken. Te beginnen met de Italiaanse trainer Claudio Ranieri. Eerst moest hij zijn plaats afstaan aan zijn assistent Craig Shakespeare, later kwam ook nog Claude Puel en nu zit Brendan Rodgers op zijn plaats. Aan de spelerskant verlieten de spelers langzaam de club. Winger Riyad Mahrez was de laatste grote uitgaande transfer van de Foxes. De Algerijn ging voor tientallen miljoenen naar het Manchester City van Pep Guardiola.De eerste grote naam die vertrok, was de kleine Fransman N'Golo Kanté, die meteen na het seizoen naar Chelsea en Antonio Conte ging voor 36 miljoen euro. Bij de Blues werd hij meer dan een vaste waarde op het middenveld. Hij groeide uit tot een van de beste verdedigende middenvelders ter wereld. Met zijn miljoenen en die van de Champions League ging Leicester ook onmiddellijk de markt op en kocht het Islam Slimani (Sporting, 30 miljoen), Ahmed Musa (CSKA Moskou, 19,5 miljoen), Wilfred Ndidi (KRC Genk, 17,5 miljoen) en Nampalys Mendy (Nice, 15,5 miljoen).Een jaar later was het de beurt aan Danny Drinkwater om de Foxes te verlaten. Opnieuw Chelsea kwam aankloppen met enkele miljoenen. Uiteindelijk ging de Engelsman Kanté achterna voor 38 miljoen euro. Alleen verging het Drinkwater helemaal niet zo goed bij Chelsea als de kleine Franse middenvelder. Na een paar teleurstellende seizoenen en uitleenbeurten aan Burnley en Aston Villa zit hij nu te wachten op een nieuwe club.En dan was het ook de beurt aan de Riyad Mahrez, de Algerijnse vedette van Leicester. Hij vertrok in het seizoen 2018/19 naar Manchester City en werd meteen kampioen met de Citizens. Op hetzelfde moment maakte Robert Huth, de sterke Duitse verdediger, de beslissing om een punt te zetten achter zijn carrière met drie Premier Leaguetitels op zak (twee met Chelsea en één met Leicester).Door de late vertrekkers, wist Leicester echter te blijven investeren in de ploeg. Het kocht onder meer enkele grote talenten met Youri Tielemans, Ndidi en Timothy Castagne en wist ook Brendan Rodgers als coach aan te trekken, geen al te goedkope naam. Met de Europa League-groepsfase op zak kunnen de Foxes misschien wel opnieuw beginnen dromen van een evenaring van 2016.Samuel Gothot