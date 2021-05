In de finale, gespeeld op Wembley voor 21.000 supporters, klopte het Chelsea met 1-0. Youri Tielemans, die in de basis startte, bracht Leicester op voorsprong met een wereldgoal. Ook Timothy Castagne mocht beginnen van Brendan Rodgers. Beide Rode Duvels maakten de 90 minuten vol, Dennis Praet bleef op de bank.

In een magere eerste helft was er nauwelijks doelgevaar. Chelsea-aanvaller Timo Werner kon twee keer gevaarlijk zijn na balverlies van Leicester, maar grote kansen kwamen er niet. Ook voor de kooi van Kepa, en niet Mendy, kwam er op enkele kopkansen na geen gevaar. 0-0 was dan ook de logische ruststand.

De tweede helft bracht niet meer opwinding, tot Youri Tielemans in minuut 63 de kans zag om eens uit te halen. Hij schilderde de bal meesterlijk voorbij Kepa. Chelsea-coach Thomas Tuchel moest alles of niets gaan spelen en haalde Jorginho en cesar Azpilicueta, twee verdedigende spelers, eruit voor Kai Havertz en Callum Hudson-Odoi, terwijl Leicester koos voor extra verdedigers. Chelsea werd gevaarlijker en Leicester kwam goed weg toen Kasper Schmeichel tot twee maal toe een wereldsave moest verrichten op ballen van Ben Chilwell en Mason Mount. In de 89e minuut leek Chelsea alsnog langszij te komen, maar de VAR zag buitenspel van Chilwell. Zo bleef de 0-1 op het bord.

Leicester verovert vijf jaar na de eerste titel zijn eerste FA Cup. Chelsea kan wel nog een prijs pakken dit jaar. Op 29 mei speelt het de finale van de Champions League tegen Manchester City.

