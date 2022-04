Na de 1-1 vorige week staat met Atalanta - RB Leipzig een aantrekkelijke affiche op het programma in de Europa League vanavond. Kan man in vorm Christopher Nkunku Leipzig naar de halve finale loodsen?



Op 24 november 2021 wordt de hoop op Europese overwintering voor Club Brugge aan diggelen geslagen. Het krijgt door RB Leipzig een 0-5 pandoering aangesmeerd en verlaat de Champions League met het schaamrood op de wangen. De beste man op het veld die avond is Christopher Nkunku. De Fransman laat de Brugse verdediging sterretjes zien en sluit de wedstrijd af met twee doelpunten en een assist. Achteraf heeft assistent-coach Achim Beierlorzer lovende woorden voor de spits. 'Christopher speelt een ongelooflijk seizoen en zit in de vorm van zijn leven. Hij is een speler van wereldklasse', klinkt het.In de daaropvolgende maanden trekt Nkunku zijn supervorm door: vandaag zit hij al aan 17 doelpunten in de Bundesliga. Daarmee doet hij beter dan Erling Haaland, die weliswaar nog maar 19 wedstrijden speelde door blessureleed. Doordat de aanvaller ook al 14 assists gaf, was hij al bij 31 doelpunten betrokken, en dat in 29 competitiewedstrijden. Ook in de Champions League doet Nkunku monden openvallen. Hij scoorde zeven keer in de groepsfase en maakte een hattrick op het veld van Manchester City. Ondanks zijn glansprestaties stootte Leipzig niet door naar de knock-outfase. Niet doorbreken bij PSGNkunku geniet zijn opleiding bij PSG. In 2015 debuteert hij in het eerste elftal, maar de daaropvolgende seizoenen doet hij vooral dienst als invaller. Dat is niet verwonderlijk, want met Neymar, Kylian Mbappé en Edinson Cavani beschikken de Parijzenaars over een enorme aanvallende weelde. In de zomer van 2019 beseft Nkunku dat hij geen toekomst meer heeft bij PSG. Hij dringt aan op een transfer en trekt uiteindelijk voor 13 miljoen euro naar Leipzig.Daar tekent hij een contract tot 2024. In zijn eerste seizoen posteert trainer Julian Nagelsmann hem op verschillende posities. Hij speelt als schaduwspits en linksbuiten, maar werkt ook heel wat wedstrijden als centrale en aanvallende middenvelder af. Hij sluit het seizoen af met 5 doelpunten en 15 assists. Het daaropvolgende seizoen verloopt iets stroever voor Nkunku. Hij komt wel aan spelen toe, maar blessures gooien roet in het eten en zijn statistieken zijn een pak minder dan in zijn debuutseizoen voor Leipzig. Verbluffende statistiekenNa afloop van het seizoen trekt trainer Nagelsmann naar Bayern München. Zijn opvolger bij Leipzig is Jesse Marsch. Na tegenvallende resultaten en een elfde plaats wordt de Amerikaan begin december al de deur gewezen. In tegenstelling tot de rest van de ploeg heeft Nkunku zijn competitiestart niet gemist. De spits scoort aan de lopende band en strooit met assists. 'Nkunku heeft gewoon geen zwakke plekken', klinkt het bij Marsch. Onder opvolger Domenico Tedesco gaat Nkunku gewoon door op zijn elan. Over alle competities heen is de Fransman nu al betrokken bij 46 doelpunten in 42 wedstrijden. Dat zijn toch verbluffende statistieken. Zijn topseizoen gaat niet onopgemerkt voorbij. Eind maart wordt Nkunku voor het eerst geselecteerd voor de Franse nationale ploeg en heel wat Europese topclubs willen de Fransman deze zomer binnenhalen. Vooral Manchester United zou concrete interesse hebben. Interim-trainer Ralph Ragnick kent hem nog van in zijn tijd bij Leipzig en zou het United- bestuur aansporen om een dikke 70 miljoen euro neer te leggen voor de spits. Maar ook ex-club PSG wil zijn jeugdproduct graag terughalen, terwijl ook Nkunku zelf niet weigerachtig zou staan tegenover een terugkeer naar de Franse hoofdstad. Maar eerst dus het duel met Atalanta vanavond, de rest is toekomstmuziek.