Na een ondermaatse prestatie en tactisch falen bij de thuisploeg, kwam een nochtans zwaar gehavend RB Leipzig woensdagavond met 0-5 forfaitcijfers winnen bij Club Brugge, op de vijfde speeldag in groep A van de Champions League.

Die Roten Bullen deden dat met een halve B-ploeg, want voor het vertrek naar Brugge hadden coach Jesse Marsch en aanvoerder Peter Gulacsi positief getest op het coronavirus. Sterspeler Dani Olmo, Mohamed Simakan, Dominik Szoboszlai, Amadou Haidara, Yussuf Poulsen, Philipp Tschauner en Tyler Adams waren er vanwege blessures niet bij, defensieleider Willi Orban keerde in laatste instantie met een verkoudheid terug naar Duitsland. Gelegenheidscoach Achim Beierlorzer beschikte zo slechts over vijf veldspelers op de bank.

'In zo'n belangrijke wedstrijd met zo'n resultaat terugkeren naar huis, onder zo'n omstandigheden, daar ben ik heel blij mee', aldus Beierlorzer. 'En al zeker met de manier waarop deze zege tot stand gekomen is. We hebben onze kansen gegrepen. Nu hebben we alles nog in eigen handen om Europees te overwinteren.'

Leuke ploeg

Bij Leipzig hadden ze lessen getrokken uit de heenwedstrijd in Duitsland, die door Club met 1-2 gewonnen werd na een erg sterke eerste helft van blauw-zwart. 'We wisten wat we moesten doen om hier te komen winnen, dat was op voorhand ook zo besproken. Een zware opdracht, want Club heeft best een leuke ploeg.'

Lees ook onze analyse: Na Club-Leipzig: blauw-zwart zoekt naar identiteit

Die Roten Bullen deden dat met een halve B-ploeg, want voor het vertrek naar Brugge hadden coach Jesse Marsch en aanvoerder Peter Gulacsi positief getest op het coronavirus. Sterspeler Dani Olmo, Mohamed Simakan, Dominik Szoboszlai, Amadou Haidara, Yussuf Poulsen, Philipp Tschauner en Tyler Adams waren er vanwege blessures niet bij, defensieleider Willi Orban keerde in laatste instantie met een verkoudheid terug naar Duitsland. Gelegenheidscoach Achim Beierlorzer beschikte zo slechts over vijf veldspelers op de bank. 'In zo'n belangrijke wedstrijd met zo'n resultaat terugkeren naar huis, onder zo'n omstandigheden, daar ben ik heel blij mee', aldus Beierlorzer. 'En al zeker met de manier waarop deze zege tot stand gekomen is. We hebben onze kansen gegrepen. Nu hebben we alles nog in eigen handen om Europees te overwinteren.' Bij Leipzig hadden ze lessen getrokken uit de heenwedstrijd in Duitsland, die door Club met 1-2 gewonnen werd na een erg sterke eerste helft van blauw-zwart. 'We wisten wat we moesten doen om hier te komen winnen, dat was op voorhand ook zo besproken. Een zware opdracht, want Club heeft best een leuke ploeg.'