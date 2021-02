De heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League tussen RB Leipzig en Liverpool kan op 16 februari niet doorgaan in Leipzig. De huidige coronabeperkingen laten de organisatie van de wedstrijd niet toe. De club diende een aanvraag tot uitzondering in, maar de autoriteiten wezen die aanvraag af.

Leipzig vroeg de Duitse overheid maandag officieel toestemming om Liverpool toegang tot het land te verschaffen voor de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League. Die vrijstelling is nodig omdat vanwege de coronapandemie in Duitsland een vliegverbod geldt voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Die maatregel geldt voorlopig tot 17 februari, één dag na het duel tussen Leipzig en Liverpool.

De richtlijnen van de Europese voetbalbond (UEFA) schrijven voor dat als Leipzig de wedstrijd niet kan laten spelen, een reglementaire 3-0 nederlaag het gevolg is. De club onderzoekt nu alternatieve mogelijkheden. Het heeft daarvoor tot komende maandag, 8 februari.

De terugwedstrijd in Liverpool staat op 10 maart op de agenda. Een wissel, met de heenwedstrijd in Liverpool en terugwedstrijd in Leipzig, zou overwogen worden. Maar de Duitse overheid kan het vliegverbod ook verlengen. Leipzig kan ook een neutraal stadion voorstellen om haar heenduel in af te werken. Salzburg en Boedapest zouden dan mogelijke locaties kunnen zijn.

De achtste finales moeten volgens het UEFA-reglement ten laatste op 2 april afgewerkt zijn.

Leipzig vroeg de Duitse overheid maandag officieel toestemming om Liverpool toegang tot het land te verschaffen voor de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League. Die vrijstelling is nodig omdat vanwege de coronapandemie in Duitsland een vliegverbod geldt voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Die maatregel geldt voorlopig tot 17 februari, één dag na het duel tussen Leipzig en Liverpool. De richtlijnen van de Europese voetbalbond (UEFA) schrijven voor dat als Leipzig de wedstrijd niet kan laten spelen, een reglementaire 3-0 nederlaag het gevolg is. De club onderzoekt nu alternatieve mogelijkheden. Het heeft daarvoor tot komende maandag, 8 februari. De terugwedstrijd in Liverpool staat op 10 maart op de agenda. Een wissel, met de heenwedstrijd in Liverpool en terugwedstrijd in Leipzig, zou overwogen worden. Maar de Duitse overheid kan het vliegverbod ook verlengen. Leipzig kan ook een neutraal stadion voorstellen om haar heenduel in af te werken. Salzburg en Boedapest zouden dan mogelijke locaties kunnen zijn. De achtste finales moeten volgens het UEFA-reglement ten laatste op 2 april afgewerkt zijn.