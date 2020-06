Bayern stevent af op een 30e titel en dat zal het dit jaar niet enkel te danken hebben aan Robert Lewandowski. Ook Leon Goretzka is uitgegroeid tot een beslissende factor bij de Rekordmeister.

Bij die mogelijke 30e titel kan vanavond al een nieuwe finaleplaats in de Duitse beker komen, als Bayern kan winnen van Eintracht Frankfurt. Alle ogen zullen gericht zijn op Leon Goretzka, de 25-jarige Duitse middenvelder die in 2018 overkwam van Schalke 04.

En dat is niet in het minst door de metamorfose die zijn lichaam onderging tijdens de coronapauze. Goretzka had zich namelijk opgesloten in zijn persoonlijke fitness om zich klaar te stomen voor de hervatting van de Bundesliga. En dat leverde een opmerkelijk verschil op, zoals je hieronder kan zien. Hij transformeerde van een tengere voetballer in haast een bodybuilder.

Lees verder onder de posts.

Visitekaartje

Maar Goretzka moet het niet enkel hebben van zijn voorkomen. Ook met de voeten wordt de Duitser steeds beter en lijkt hij bijna niet meer weg te denken uit het middenveld van de Rekordmeister. Dit seizoen is Goretzka in 29 matchen al goed voor 7 goals en 9 assists, die hij bijna allemaal maakte in 2020.

Tot aan de winterstop was hij maar goed voor 1 goal en 1 assist. Sinds de coronapauze, daarentegen, scoorde hij al 2 keer en gaf hij 3 assists.

Het voorlopige hoogtepunt van zijn seizoen, was de wedstrijd van vorig weekend tegen Leverkusen. Toen Bayern al snel op een 1-0-achterstand kwam, leidde hij zijn team met een assist en een goal op en over Leverkusen om Bayern uiteindelijk op weg te helpen naar een eenvoudige 2-4-zege.

'Leon was geweldig vandaag,' reageerde coach Hansi Flick na de wedstrijd. 'Met zijn huidige fysiek heeft hij een enorme impact op ons spel. Hij zette de toon wanneer het niet zo vlot ging en dat getuigt van genialiteit. Kijk bijvoorbeeld naar de balverovering bij onze eerste goal en hoe snel hij dan Kingsley Coman de 1-1 aanbiedt.'

Lees verder onder de video van de assist en goal van Goretzka tegen Leverkusen.

Wat Bayern nodig heeft

Goretzka is op korte tijd enorm belangrijk geworden voor het middenveld van Bayern. Door zijn polyvalentie kan hij op alle posities uit de voeten: verdedigende, centrale of aanvallende middenvelder.

Bovendien recupereert hij sinds zijn metamorfose meer ballen per wedstrijd en kan hij heel wat duels winnen op het middenveld. Daarnaast pikt hij geregeld zijn doelpuntje mee. Welke club zou zo'n speler niet in huis willen halen?

Rolmodel naast het veld

Zijn bepalende rol op het veld vindt langzaamaan ook zijn weerslag naast het veld, waar hij steeds populairder wordt en zich ook vaker uitdrukt in maatschappelijke kwesties.

Tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld, zette hij samen met Joshua Kimmich het project #wekickcorona op. Daarmee wilden beide Bayernspelers via een onlineplatform geld ophalen om goede doelen en medische instellingen te helpen in de strijd tegen corona. Ze legden samen een startkapitaal van 1 miljoen euro in, wat ondertussen al is uitgegroeid tot meer dan 5 miljoen euro.

En nog recenter liet Goretzka zich ook uit in de strijd tegen racisme, naar aanleiding van het overlijden van de Amerikaan George Floyd en de daaropvolgende protesten in Amerika en de rest van de wereld.

Duits bondscoach Joachim Löw ziet in Goretzka dan ook een nieuw rolmodel voor de Duitse jeugd. 'Je ziet dat hij bij zijn club een sterke positie heeft afgedwongen, die hij ook naast het veld gebruikt. Het is zeker niet vanzelfsprekend dat iemand van 25 jaar zo standvastig is en zich zo helder en geëngageerd uitspreekt. Dat getuigt van een sterke persoonlijkheid.'

