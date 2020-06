De kans dat Leroy Sané volgend seizoen nog voor Manchester City speelt, lijkt miniem. Tijdens zijn perspraatje van vrijdag bevestigde Pep Guardiola dat onderhandelingen over een nieuw contract op niets zijn uitgedraaid en de aanvaller 'een nieuw avontuur wil'.

Sané wordt al langer gelinkt aan Bayern München. De 24-jarige Duitser, die dit seizoen volledig de mist zag ingaan door een knieblessure, heeft nog een contract tot de zomer van 2021 bij City en wil dat niet verlengen. De Engelsen moeten hem deze zomer verkopen als ze willen vermijden dat hij volgend jaar transfervrij weggaat.

'Leroy heeft ons verteld dat hij zijn contract niet wil verlengen', bevestigde Guardiola. 'Als we op het einde van het seizoen een akkoord vinden met een andere club, dan kan hij vertrekken. In het andere geval blijft hij tot het einde van zijn contract.'

'We hebben hem twee of drie keer een nieuw contract voorgesteld, maar dat heeft hij geweigerd', ging de Spanjaard verder. 'Als we een speler een aanbieding doen, is dat omdat we hem willen. Hij heeft speciale kwaliteiten. Wij willen spelers die met de club doelen willen bereiken. Hij is een aardige jongen en ik hou van hem, ik heb niets tegen hem. Maar hij wil een nieuw avontuur.'

Dat nieuwe avontuur lijkt hoe langer hoe meer Bayern München te zullen worden. De Duitse pers is al enkele maanden met het verhaal bezig en ook Sanvé lijkt wel zin te hebben in de Rekordmeister. Vorige zomer stond hij ook al op het punt te tekenen bij Bayern, maar door een ernstige blessure tijdens de Community Shield werd de transfer niet beklonken. Maar uitstel is geen afstel, moeten de Duitsers denken.

Of Sané in de resterende wedstrijden van het seizoen nog in actie komt voor City, is afwachten. De winger is alvast hersteld van zijn kruisbandblessure en traint opnieuw. Afgelopen woensdag zat hij voor het eerst sinds lange tijd opnieuw in de kern voor het duel tegen Arsenal (3-0), maar Guardiola liet hem niet invallen.

