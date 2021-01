Het leven van voormalig topaanvaller Jan Koller, tijdens zijn carrière onder meer actief voor Lokeren, Anderlecht, Borussia Dortmund en Monaco, wordt momenteel in een film gegoten. Dat bracht het Tsjechische persagentschap CTK donderdag naar buiten. De opnames zijn al bezig.

De intussen 47-jarige Koller zal in de film zijn eigen verhaal vertellen. De filmcrew plant ook verschillende gesprekken met collega-voetballers. De werktitel van de film is 'Jan Koller - een verhaal van een eenvoudige jongen'. De première is voorzien voor februari 2022.

Regisseur Petr Vetrovsky was naar eigen zeggen vooral geïnteresseerd in de snelle opgang van Koller. In nauwelijks enkele jaren maakte Koller de stap van een kleine club in zijn geboortedorp naar het buitenland. Sporting Lokeren was zijn eerste buitenlandse club. Nadien werd de boomlange aanvaller succesvol bij Anderlecht en Borussia Dortmund. In de nadagen van zijn carrière kwam hij ook nog uit voor Monaco, Nürnberg, Krylia Sovetov Samara en Cannes.

Ook op internationaal vlak was Koller erg succesvol. Met 55 treffers is hij vandaag nog steeds topschutter aller tijden van Tsjechië.

De intussen 47-jarige Koller zal in de film zijn eigen verhaal vertellen. De filmcrew plant ook verschillende gesprekken met collega-voetballers. De werktitel van de film is 'Jan Koller - een verhaal van een eenvoudige jongen'. De première is voorzien voor februari 2022.Regisseur Petr Vetrovsky was naar eigen zeggen vooral geïnteresseerd in de snelle opgang van Koller. In nauwelijks enkele jaren maakte Koller de stap van een kleine club in zijn geboortedorp naar het buitenland. Sporting Lokeren was zijn eerste buitenlandse club. Nadien werd de boomlange aanvaller succesvol bij Anderlecht en Borussia Dortmund. In de nadagen van zijn carrière kwam hij ook nog uit voor Monaco, Nürnberg, Krylia Sovetov Samara en Cannes. Ook op internationaal vlak was Koller erg succesvol. Met 55 treffers is hij vandaag nog steeds topschutter aller tijden van Tsjechië.