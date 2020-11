Het leven van de voormalige Nederlandse topvoetballer Marco van Basten wordt het onderwerp van een internationale dramaserie.

Producent Hollands Licht heeft de rechten gekocht van zijn autobiografie Basta en werkt momenteel aan de verfilming. Producent Dan Blazer belooft 'een serie met internationale allure'.

Een regisseur of acteurs zijn nog niet bekend. Barry Atsma is wel aan het project verbonden als 'creative consultant'. 'Marco is voor mij een onbetwiste held; , aldus de Nederlandse acteur. 'Maar ik heb hem ook leren kennen als een fascinerend karakter vol tegenstrijdigheden. Extreem ambitieus, geniaal en veeleisend, maar tegelijkertijd kwetsbaar, zoekend en ontroerend oprecht. Zijn grilligheid is een geweldige bron voor een meeslepende serie.'

Het is nog niet duidelijk wanneer de opnames van start gaan. In Basta vertelt Van Basten het complete verhaal over zijn jeugd, de relatie met zijn ouders en de hoogtepunten uit zijn carrière inclusief zijn periode in Italië en het EK 88. Ook komen dieptepunten aan bod, zoals de problemen met zijn enkel en financiële tegenslagen die hij kende.

Het boek verscheen in november 2019 en kwam meteen in de bestsellerlijsten in binnen- en buitenland. In Nederland zijn inmiddels meer dan 100.000 exemplaren van Basta verkocht.

Producent Hollands Licht heeft de rechten gekocht van zijn autobiografie Basta en werkt momenteel aan de verfilming. Producent Dan Blazer belooft 'een serie met internationale allure'.Een regisseur of acteurs zijn nog niet bekend. Barry Atsma is wel aan het project verbonden als 'creative consultant'. 'Marco is voor mij een onbetwiste held; , aldus de Nederlandse acteur. 'Maar ik heb hem ook leren kennen als een fascinerend karakter vol tegenstrijdigheden. Extreem ambitieus, geniaal en veeleisend, maar tegelijkertijd kwetsbaar, zoekend en ontroerend oprecht. Zijn grilligheid is een geweldige bron voor een meeslepende serie.' Het is nog niet duidelijk wanneer de opnames van start gaan. In Basta vertelt Van Basten het complete verhaal over zijn jeugd, de relatie met zijn ouders en de hoogtepunten uit zijn carrière inclusief zijn periode in Italië en het EK 88. Ook komen dieptepunten aan bod, zoals de problemen met zijn enkel en financiële tegenslagen die hij kende. Het boek verscheen in november 2019 en kwam meteen in de bestsellerlijsten in binnen- en buitenland. In Nederland zijn inmiddels meer dan 100.000 exemplaren van Basta verkocht.