Levenslang stadionverbod voor aanvaller van Aston Villa-aanvoerder Jack Grealish

In St. Andrews, het stadion van Birmingham, rende in de tiende minuut een man met een pet het veld op. Hij liep naar Grealish, die met de rug naar de aanvaller stond, en gaf de middenvelder een mep in het gezicht.

De aanvoerder van Aston Villa werd nadien rechtop geholpen door spelers van beide teams en kon de wedstrijd voortzetten. Grealish scoorde in de tweede periode zelfs de winning goal.

De politie arresteerde de agressor, die een nacht in de cel doorbracht. Maandag moet hij zich voor het gerecht in Birmingham verantwoorden.