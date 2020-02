De Engelse tweedeklasser Brentford FC is volgens France Football het typevoorbeeld van het voetbal 3.0, door zijn aanpak gebaseerd op data.

'Na het laatste fluitsignaal kwamen de twee sportief directeurs met de glimlach naar me toe', herinnert de Franse rechtsachter Maxime Colin (28, nu Birmingham City, ex-Anderlecht) zich in France Football van zijn passage bij Brentford FC tussen augustus 2015 en augustus 2017. 'Mochten we het duel honderd keer opnieuw hebben gespeeld, dan zouden we maar driemaal hebben gewonnen. Ik besefte toen dat ze niet waren veranderd van filosofie.' De anekdote illustreert de instelling van het bestuur van The Bees sinds Mathew Benham - een Brits zakenman die fortuin maakte in de statistiekensector en ook FC Midtjylland bezit - meerderheidsaandeelhouder werd in de zomer van 2012. Toen kwam de ploeg nog uit in de League One, de Engelse derde klasse. Nee, op ongerustheid zal je de werkgever van Nikos Karelis (27, ex-KRC Genk) nooit kunnen betrappen. Een ander voorbeeld: toen de Deense coach Thomas Frank (46) in de herfst van 2018 zijn avontuur bij Brentford aanvatte met amper vier punten na tien speeldagen, ontstond er volgens Phil Giles, een van de twee sportief directeurs, nooit paniek. Want uit hun verzamelde cijfergegevens bleek dat het aantal expected goals (de inschatting hoe vaak een kans wordt omgezet in een doelpunt) veel belangrijker was dan de resultaten en het klassement. Een inzicht dat loonde, want Frank - van opleiding fysiektrainer en sportpsycholoog - behield het vertrouwen en doet nu met Brentford in de Championship nog mee voor promotie naar de Premier League. Bij de club uit Londen wordt niets aan het toeval overgelaten. Data worden niet enkel gebruikt om de collectieve verrichtingen te beoordelen, maar ook om spelers aan elkaar te koppelen. Zo ontstond de afgelopen maanden het succesvolle spitsentrio Saïd Benrahma- Bryan Mbeumo- Ollie Watkins, afgekort tot BMW. De drie spelers werden gescout via een model ontwikkeld door de firma Smartodds, waarbij hun niveau vergeleken kon worden met alle teams in Europa maar ook met dat van Brentford FC. De club leeft van lucratieve transfers, zoals die van Neal Maupay, die voor 22 miljoen euro naar Brighton & Hove Albion ging. Vandaar dat 3,5 jaar geleden het eigen opleidingscentrum werd opgedoekt wegens te duur. Een aparte instelling, maar volgens Giles is het de bedoeling om 'onze club uniek te maken'. Daarom wordt er ook uitgepakt met een coach voor stilstaande fases en een slaapadviseur voor de spelers.